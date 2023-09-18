По всему Узбекистану без каких-либо разрешительных документов было размещено 3082 рекламно-информационных объекта, а в Ташкенте, в частности, — 2984. Об этом сообщил Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей.

Всего в стране насчитывается 16 832 объекта наружной рекламы, из них 11 144, или 66%, расположены в Ташкенте. По результатам проверок 9905 из них (58,8%) признаны несоответствующими нормативным требованиям (6004 из них — в Ташкенте).

Как отмечается в сообщении, по 4646 объектам наружной рекламы хокимияты направили их владельцам 1825 писем-предписаний об устранении выявленных недостатков и приведении их в соответствие с требованиями закона или о добровольном демонтаже.

Кроме того, в августе рабочие группы из числа сотрудников комитета, советников хокимов районов Ташкента, а также работников Центра духовности и просветительства провели в столице 745 мониторинговых мероприятия для обеспечения размещения наружной рекламы на государственном языке. Согласно закону «О рекламе», она должна распространяться на государственном языке, перевод может быть продублирован на других языках при соблюдении ряда требований.

Было установлено, что в 159 (21,3%) случаях реклама, 339 (45,5%) случаях вывески и 39 (5%) случаях иные объявления и материалы были опубликованы на языках, отличных от государственного. В 108 случаях недостатки были устранены добровольно, даны указания по устранению оставшихся недостатков.