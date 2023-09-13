Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на следующей неделе посетит США, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Руководитель страны примет участие в общеполитических дискуссиях высокого уровня и выступит с речью на открывающейся 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В своём выступлении президент «не только ознакомит международную общественность с процессом реформ в нашей стране, достижениями в модернизации социально-политической сферы, но и выдвинет ряд важных инициатив, имеющих как региональное, так и глобальное значение», — сообщил Шерход Асадов.

Кроме того, как уже сообщалось, по приглашению президента США Джо Байдена Шавкат Мирзиёев примет участие в первом саммите руководителей США и стран Центральной Азии в формате «Центральная Азия — США» («C5+1»).

Шавкат Мирзиёев выступал на сессии Генассамблеи ООН на следующий год после избрания президентом — в сентябре 2017 года. Он говорил о формировании нового облика Узбекистана, приоритетах внешней политики и необходимости пересмотра методов борьбы с терроризмом.

Президент Узбекистана также участвовал в 75-й сессии Генассамблеи ООН в 2020 году, которая впервые проходила в режиме онлайн в связи с пандемией коронавируса.

Накануне помощник генерального секретаря ООН по делам Европы, Центральной Азии, Северной и Южной Америки Мирослав Енча сообщил о встрече с делегацией Узбекистана в рамках подготовки к 78-й сессии ГА ООН.

Фото: twitter.com/JencaMiroslav.

Во встрече участвовали специальный представитель президента Узбекистана Абдулазиз Камилов, первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев и директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Элдор Арипов. Обсуждались приоритеты Узбекистана, усилия страны в сферах развития регионального сотрудничества и изменения климата, сообщил Мирослав Енча.