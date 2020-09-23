Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая впервые проходит в режиме онлайн в связи с пандемией коронавируса. Речь главы государства прозвучала на узбекском языке.

«За последние 100 лет не было планетарного бедствия такого масштаба. Оно продемонстрировало уязвимость всего человечества перед подобными глобальными угрозами. Нынешняя сложная и напряженная ситуация доказала взаимосвязанность всех государств и народов мира, особую важность регулярного диалога, доверия и тесного сотрудничества», — отметил президент.

«Мы все глубоко осознали необходимость консолидации усилий правительств, парламентов и гражданского общества, укрепления принципов общей ответственности, тесной координации в развитии международного партнерства, повышения статуса и потенциала Всемирной организации здравоохранения и расширения ее полномочий», — сказал руководитель страны.

Он призвал к совместному формированию «справедливой глобальной системы, которая будет обеспечивать основные права и свободы, здоровье и благополучие каждого человека», и озвучил инициативу Узбекистана разработать под эгидой ООН Международный кодекс о добровольных обязательствах государств в период пандемии.

«В этом документе должны быть отражены обязательства каждого государства перед своими гражданами и международными партнерами», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент поддержал предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о проведении саммита по актуальным проблемам обеспечения продовольственной безопасности в условиях продолжающегося кризиса.

Он перечислил достижения Узбекистана, достигнутые за последние три года: «В результате принятых широкомасштабных мер по политической, социальной и экономической модернизации происходит становление нового Узбекистана».

Президент отметил «возросшие политическую активность населения и партий, роль институтов гражданского общества, влияние средств массовой информации».

«Гендерная политика стала для нас приоритетным вопросом… Кардинально изменилось положение дел в области прав человека… Коренным образом улучшилась ситуация с обеспечением свободы совести и вероисповедания… Последовательно реализуются масштабные реформы, направленные на обеспечение подлинной независимости судебных органов и верховенства закона. На новый уровень поднята бескомпромиссная борьба с коррупцией… Динамично продолжаются экономические реформы в нашей стране», — рассказал глава государства.

«Мы впервые открыто заявили о нашей решимости сократить бедность. Добиваемся этого посредством развития предпринимательства и создания дополнительных рабочих мест, улучшения инвестиционного климата и бизнес-среды, строительства современной инфраструктуры, обучения людей новым профессиям и навыкам, оказания адресной социальной помощи», — сообщил Шавкат Мирзиёев.

Он предложил принять специальную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о повышении роли парламентов в достижении Целей устойчивого развития и обеспечении прав человека.

Говоря о позитивных изменениях за последние годы в Центральной Азии, президент отметил, что сегодня перед государствами региона стоит «важная стратегическая задача — обеспечить глубокую интеграцию нашего региона в глобальные экономические, транспортные и транзитные коридоры».

В связи с этим Узбекистан предлагает создать под эгидой ООН Региональный центр развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности.

Кроме того, предложено провести Международную конференцию, посвященную взаимодействию в рамках регионального Совместного плана по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН, принятого 10 лет назад.

Шавкат Мирзиёев поддержал начавшиеся в сентябре в Дохе мирные переговоры между политическими силами Афганистана. Он отметил, что вопросы установления мира и стабильности в Афганистане должны оставаться в центре внимания ООН.

«Только совместными усилиями и в тесном сотрудничестве можно воплотить в жизнь надежды афганского народа. Важно действовать, руководствуясь принципом „от нестабильности и разрушений к миру и созиданию“», — подчеркнул президент.

Он выступил с инициативой создать при ООН постоянно действующий комитет, который будет прислушиваться к мнению и чаяниям афганского народа. Основной задачей данного комитета должно стать содействие социально-экономическому развитию Афганистана.

В своей речи президент Узбекистана также затронул проблему глобального изменения климата. «Эти негативные изменения представляют серьезную угрозу и для устойчивого развития Центральной Азии», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Он предложил принять специальную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий, а день принятия этого важнейшего документа — объявить Международным днем защиты и восстановления экологических систем.

В заключение президент обратил внимание на глобальные проблемы нищеты и бедности, которые резко обострились в период пандемии: «Все мировое сообщество, всех нас должен беспокоить „голос нищеты“, который звучит сегодня еще сильнее».

Он предложил определить проблемы ликвидации нищеты и борьбы с бедностью в качестве одной из основных тем предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также провести Глобальный саммит, посвященный данным вопросам.

«Для всех нас очевидно, что социально-экономическая картина мира после пандемии будет совершенно другой. Мы должны работать в тесном партнерстве на основе новых подходов в отношении общих угроз безопасности и устойчивому развитию», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.