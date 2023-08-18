Президент США Джо Байден пригласил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на первый саммит формата «Центральная Азия — США» («С5+1»). Текст письма американского президента публикует журнал Forbes.

Источник «Газеты.uz» в правительстве подтвердил, что такой саммит планируется, с инициативой его проведения выступили США.

Встреча президентов стран Центральной Азии и США намечена на 19 или 20 сентября, говорится в письме от 11 августа. В эти дни в Нью-Йорке состоится открытие очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Я с нетерпением жду предстоящей [сессии] Генеральной ассамблеи ООН, на которой мы достигнем прогресса по наиболее важным проблемам в жизни наших народов. Я надеюсь, вы присоединитесь ко мне и нашим коллегам-лидерам на официальной встрече формата „C5+1“ 19 или 20 сентября, чтобы обсудить, как мы все можем продолжать совместную работу для достижения наших общих целей в областях безопасности, экономики и окружающей среды», — написал Джо Байден.

Он поблагодарил Шавката Мирзиёева за совместную работу «над укреплением стратегического партнёрства между Соединёнными Штатами и Узбекистаном.

Джо Байден отметил, что за последний год сотрудничество двух стран поднялось «на новую высоту, включая укрепление наших торговых и инвестиционных связей, развитие нашего сотрудничества в области безопасности и совместную работу по решению региональных проблем».

«Соединённые Штаты также твёрдо поддерживают ваши усилия по проведению политических и экономических реформ», — добавил президент США.

«Кроме того, для нас было честью приветствовать вашу дочь Саиду [Мирзиёеву] в Белом доме в начале этого года. Её активность и ваша смелая решимость криминализировать гендерное и домашнее насилие заслуживают похвалы», — заключается в письме.

Шавкат Мирзиёев совершал официальный визит в США в мае 2018 года. Он проводил переговоры в Белом доме с тогдашним президентом Дональдом Трампом. Тогда они подписали совместное политическое заявление «Узбекистан — США: начало новой эры стратегического партнёрства».

На следующий год после избрания президентом, в сентябре 2017 года, Шавкат Мирзиёев выступал на сессии Генассамблеи ООН. Он говорил о формировании нового облика Узбекистана, приоритетах внешней политики и необходимости пересмотра методов борьбы с терроризмом.