С 1 мая 2024 года в Узбекистане планируется повысить цены на электричество и газ для населения. Но для повышения тарифов требуется выполнить обязательное условие в виде бесперебойного и гарантийного энергоснабжения, заявил в интервью «Газете.uz» министр энергетики Журабек Мирзамахмудов.

По его словам, это будет зависеть от введения новых мощностей генерации электроэнергии и результатов по итогам осенне-зимнего периода.

«За счёт этих результатов мы должны сначала доказать, что мы обеспечиваем гарантированные поставки энергоресурсов и потом, я думаю, мы уже сможем внести это предложение по повышению тарифов», — сказал он.

До конца года ожидается введение в эксплуатацию тепловой электростанции мощностью 1500 МВт с газовыми турбинами комбинированного цикла от саудовской ACWA Power. Объект строится в Сырдарьинской области. Его стоимость оценивалась в 1 млрд долларов.

«На Сырдарьинской ТЭС самое современное оборудование. На следующей неделе мы планируем первый розжиг генераторов», — сказал он.

Кроме того, планируется запустить солнечные электростанции на 1900 МВт и ветровую станцию на 100 МВт (Masdar). Параллельно идёт строительство двух электростанций со стороны ACWA Power.

«Там тоже идёт установка турбин, но с учётом строительства большой линии на подстанцию „Каракуль“, поэтому больше времени займёт. Они будут введены в следующем году. У них по плану, по обязательствам сдача объекта планируется во второй половине 2024 года, но мы сейчас работаем над тем, чтобы ввести [станцию] в первой половине», — заявил министр.

Суммарно в следующем году планируется запустить солнечные и ветровые станции на 2,5 ГВт. Также намечено довести действующие станции до проектной мощности, а также запустить гидроэлектростанции мощностью около 200 МВт.

«Это не считая того, что уже на сегодняшний день на крышах установлено фотолектрических панелей более чем на 350 МВт. Это и предприятия, и бюджетные организации, и население, и юридические лица. Также не учитывается то, что мы осуществляем модернизацию существующих тепловых станций. Это не считая того, что мы будем вводить малые когенерационные установки», — сообщил Журабек Мирзамахмудов.

На массиве Актепа в Чиланзарском районе Ташкента построена когенерационная установка (мини-ТЭС), которая вырабатывает одновременно электричество и тепловую энергию.

«Мы там сделали комплексный подход. Более 40 домов, которые присоединены к этим теплосетям, их модернизировали, как и стояки, вход теплосети в дома. Это называется индивидуальным тепловым пунктом (ИТП), который представляет собой замкнутый цикл… Раньше воду сливали, тепло терялось. Сейчас теплообменники устанавливаются в самих домах, за счёт этого их КПД увеличивается», — отметил он.

Глава Минэнерго отметил, что сейчас проводится модернизация столичных котельных ТЦ-3 и ТЦ-4, где предусматривается «подпитка мазутом» в случае снижения давления природного газа, то есть формируется резервное топливо.

«В прошлом году как было? Мощности есть, но не можем обеспечить давление газа или мазута не хватает. Поэтому делаем запас мазута. Подземные хранилища газа делаем, отдельный газопровод подтянули для теплоцентрали в Шайхантахурском районе, отделив от населения. То есть вот такие идут комплексные работы. Поэтому когда мы говорим цифру в 4000 МВт генерирующих мощностей, мы всё это предусматриваем», — заявил Журабек Мирзамахмудов.

Министр в начале года рассказывал, что в рамках подготовки к зимнему периоду предприятия по производству стройматериалов и теплиц, на которые приходится около 8−10% потребления газа, планируется перевести на уголь. Он также отмечал, что к проектам по строительству объектов альтернативной энергетики мощностью 2 ГВт привлекут энергетические компании из Китая, которые располагают возможностью реализовать проект в короткие сроки.

«Даже если эти станции будут работать на половину своих мощностей, то есть 1 ГВт, пока не выйдут на полную мощность, это позволит использовать электричество в дневное время и дать разгрузиться компрессорным станциям и накопить газ. А затем в вечернее время можно подать газ с высоким давлением», — пояснял Журабек Мирзамахмудов.