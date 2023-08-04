Компания из Китая PowerChina International Group Limited построит солнечную фотоэлектрическую станцию (ФЭС) мощностью 400 МВт в Андижанском районе Андижанской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Соглашение об этом 31 июля подписали Минэнерго, хокимият Андижанской области и компания PowerChina.

Строительные работы планируется начать в сентябре. Первые 100 МВт солнечной электростанции намечено ввести в эксплуатацию к 1 апреля 2024 года, выход на полную мощность — к 30 ноября 2024 года.

Как ожидается, после запуска станция будет ежегодно производить 700 млн кВт/ч электроэнергии, что позволит сэкономить 212 млн кубометров природного газа, а также предотвратить выброс 294 тысяч тонн вредных парниковых газов.

Отдельно отмечается, что для этого проекта были выбраны земельные участки, не используемые для выращивания сельхозпродукции.

Стоимость проекта не раскрывается, но, по данным «Газеты.uz», в рамках визита президента Шавката Мирзиёева в Китай был подписан меморандум о реализации проекта стоимостью 400 млн долларов. Обычно такие договоры предусматривают финансирование проекта со стороны инвестора, а государство обязуется на определённый срок гарантированно закупать электроэнергию (обычно на 25 лет).

Кроме того, китайская компания также планирует строительство фотоэлектрической станции мощностью 300 МВт в Ташкентской области на 260 млн долларов.

Последние соглашения по возобновляемым источникам энергии подписываются напрямую, без проведения тендера. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов ранее отмечал, что такие соглашения подписываются не только с китайскими компаниям, но и с предприятиями из других стран.

«Здесь мы должны разделить [проекты] на два типа. Прямые переговоры и тендеры. Вы видели, сколько времени ушло на последний тендер. Когда запустится проект? Тарифы вы видели, компания Masdar выиграла тендер с ценой 3,5 цента. Я хотел бы сказать, что цены, которые мы согласовали [с китайскими компаниями], намного ниже», — отмечал он в интервью Kun.uz.

По его словам, благодаря прямым переговорам, удалось сократить срок реализации проекта.

«Мы начали переговоры в феврале и достигли предварительной договорённости в марте. В мае вышло постановление президента, и сейчас на площади начались строительные работы. В Бухаре и Кашкадарье китайская компания обязалась до конца текущего года ввести мощности от 200 МВт до 400 МВт. Или если мы говорим ACWA Power, то до конца года она введёт 100 МВт мощности в Кибрайском районе Ташкентской области», — сказал Мирзамахмудов.

Министр заявил, что не может раскрыть тарифы из-за коммерческой тайны (на тендерах тарифы разглашались), но, как он утверждает, «эти тарифы были дешевле, чем цена на последних тендерах».