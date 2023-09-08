Начальник Самаркандского областного управления здравоохранения Давронбек Жуманиязов задержан по дополнительному уголовному делу о лекарствах индийской Marion Biotech, включая «Док-1 Макс», после приёма которого скончались минимум 65 детей в Узбекистане.

Как пишет «Дарё», об этом сообщил судья Муса Юсупов в ответ на запрос одного из подсудимых вызвать на процесс бывшего директора Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра Маматкула Азизова, который первым сообщил о смертях из-за сиропа «Док-1 Макс», и должностных лиц Управления здравоохранения области.

Судья отметил, что экс-глава областного управления здравоохранения заключён под стражу, возбуждено дополнительное уголовное дело и ведётся следствие.

Напомним, о массовой смерти детей после приёма сиропа «Док-1 Макс» первым 15 декабря сообщил глава Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра Маматкул Азизов. В своём письме начальнику областного управления здравоохранения Давронбеку Жуманиязову он предупреждал о смертельных последствиях «Док-1 Макс», однако продажу этого сиропа приостановили только спустя неделю — 22 декабря.

Рассылку с призывом не покупать этот препарат Минздрав провёл ещё через неделю, то есть информационная кампания по предупреждению населения началась с сильной задержкой.

Главврач, сообщивший о смертях детей, был уволен, а глава областного управления здравоохранения до недавнего времени продолжал работать.