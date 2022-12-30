Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев освободил от должности директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардора Хикматовича Кариева, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

На проходящем в пятницу заседании президент «подверг сильной критике ситуацию со смертью детей в результате приёма препарата „Док-1 Макс“», сообщил пресс-секретарь.

Фото: Пресс-служба президента.

«Смерть детей в Самарканде и Кашкадарье показала состояние сферы, отсутствие контроля. Сегодня я снял с должности руководителя Фармацевтического агентства Кариева. Все ответственные лица, допустившие это, ответят перед законом», — заявил президент.

После приёма сиропа «Док-1 Макс» индийского производства скончалось около 20 детей.