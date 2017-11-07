При Министерстве здравоохранения Узбекистана создано Агентство по развитию фармацевтической отрасли. Государственный акционерный концерн «Узфармсаноат» ликвидируется. Это предусмотрено указом Президента Шавката Мирзиёева от 7 ноября «О мерах по кардинальному совершенствованию системы управления фармацевтической отраслью».

Как отмечается в комментарии к документу, несмотря на изменения за последний год в сфере обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и медтехникой, сохраняются системные недостатки, негативно сказывающиеся на развитии фармацевтической отрасли.

До сих пор не выработана единая стратегия устойчивого развития отрасли и не обеспечена надлежащая координация деятельности фармацевтических предприятий. Отечественные фармпредприятия не в состоянии удовлетворять потребности в высококачественной и конкурентоспособной продукции, говорится в комментарии.

Из общего числа предприятий, входящих в состав концерна «Узфармсаноат», 19% не функционируют, а в 30% производство ограничено расфасовкой, упаковкой и этикетированием готовой продукции. Из всех наименований сырья, импортируемого для производства лекарств, 23,4% является готовой продукцией. Доля оригинальных лекарственных средств, зарегистрированных предприятиями «Узфармсаноат», составляет всего 1,3%.

На новое агентство возложены задачи по разработке и реализации стратегии устойчивого развития фармацевтической отрасли, в том числе посредством внедрения государственно-частного партнерства, координации деятельности фармацевтических предприятий и организаций, осуществлению программ обеспечения населения и государственных учреждений здравоохранения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и медицинской техникой.

Агентство будет также осуществлять государственную регистрацию и сертификацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медтехники, в том числе импортируемых, проведение сертификации фармпредприятий на соответствие международным правилам надлежащей производственной практики.

В ведение агентства переданы Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Минздрава, Узбекский химико-фармацевтический научно-исследовательский институт, Ташкентский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и Научно-исследовательский институт «Восточная медицина».

Государственное предприятие «Узмедэкспорт» Минздрава переименовано в ГУП «Узмедимпекс», которое также передано в ведение агентства. Оно определено единым поставщиком социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения по перечню, устанавливаемому Минздравом, а также агентом по их хранению, обработке и доставке.

Упразднена Республиканская комиссия по контролю за обеспечением лечебных учреждений и населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, образованная постановлением Президента от 31 октября 2016 года, с возложением ее функций на Министерство здравоохранения.

Отныне фиксированные цены на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, включенные в Перечень социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, будут устанавливаться министерством.

Указ предусматривает совершенствование порядка регистрации и ценообразования на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, а также установления фиксированных цен на социально значимые лекарственные средства и изделия.

Запланировано создание единого логистического центра по ввозу лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.

До 1 декабря 2018 года на базе государственных учреждений здравоохранения (районных (городских) медицинских объединений, сельских семейных поликлиник, сельских врачебных пунктов), а также пустующих зданий и помещений, находящихся в государственной собственности, планируется открытие сети социальных аптек.

В указе сообщается, что соответствии с Концепцией административной реформы в Узбекистане, утвержденной указом Президента от 8 сентября, критически пересматриваются деятельность и структура Министерства здравоохранения. Особое внимание будет обращено на коренное совершенствование системы финансирования органов и учреждений здравоохранения, предусмотрев повышение самостоятельности Минздрава при формировании бюджета, распределении и расходовании бюджетных средств.