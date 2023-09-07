Молодёжная сборная Узбекистана в групповом этапе Кубка Азии среди футболистов до 23 лет одержала крупную победу над Афганистаном. Матч, прошедший 6 сентября в Ташкенте, завершился со счётом 8:1.

На 13-й минуте полузащитник Жасур Жалолиддинов открыл счёт дальним ударом со штрафного.

Вышедший на замену во втором тайме нападающий «Алании» Хусайн Норчаев оформил хет-трик (47', 53', 87'), также отличились защитник Алибек Давронов (36'), полузащитник Жасурбек Жалолиддинов (54'), нападающий Алишер Одилов (88'), защитник Мухаммадкодир Хамролиев (90+1'). Со стороны гостей гол забил Умид Мусафи (42').

За счёт этой победы Узбекистан возглавил группу E. Второе место занимает Иран, победивший Гонконг со счётом 3:0. Следом идут Гонконг и Афганистан.





9 сентября молодёжная команда встретится с Гонконгом U-23 на выезде, а 12 сентября дома примет Иран U-23.

В финальный этап молодёжного Кубка Азии 2024 года выйдут 16 команд, включая организатора турнира Катара. В их числе — 11 победителей групп, а также четыре лучшие команды, занявшие вторые места. Финальная часть турнира пройдёт с 15 апреля по 3 мая 2024 года.

Напомним, в предыдущем Кубке Азии 2022 года в Ташкенте Узбекистан занял второе место, уступив в финале Саудовской Аравии.

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