Национальное агентство перспективных проектов при президенте (НАПП) становится регулятором рынка капитала Узбекистана. Это предусмотрено постановлением главы государства от 2 сентября, сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

НАПП получает задачи, функции и полномочия Министерства экономики и финансов по регулированию рынка капитала, включая деятельность организаторов торгов ценными бумагами и Центрального депозитария ценных бумаг, развитию корпоративного управления, а также контролю за деятельностью страховых организаций. Агентство определяется уполномоченным органом по осуществлению регулирования, лицензирования, разрешительных процедур в данных сферах.

Агентству также безвозмездно передаётся ГУП «Информационно-ресурсный центр фондового рынка» и Единый портал корпоративной информации.

Национальное агентство перспективных проектов является правопреемником по договорам Министерства экономики и финансов в сфере рынка капитала. Ранее выданные лицензии и иные разрешительные документы в сфере рынка капитала сохраняют свою силу, принятие данного постановления не влечёт их отмены или изменения.

Начиная с 1 октября 2023 года документы в сфере рынка капитала, находящиеся в процессе рассмотрения в Министерстве экономики и финансов (лицензирование соответствующей деятельности, регистрация выпуска ценных бумаг, обращения и другие документы), передаются агентству, которое оформляет результаты их рассмотрения.

Порядок осуществления лицензирования, разрешительных и уведомительных процедур деятельности фондовой биржи и деятельности организатора внебиржевых торгов ценными бумагами, профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также порядок предоставления специального правового режима «Регуляторная песочница» в сфере рынка капитала устанавливается НАПП (сейчас — Центробанк).

Напомним, в 2019—2021 годах регулятором рынка было независимое Агентство по развитию рынка капитала, затем оно было упразднено, а функции переданы Министерству финансов (ныне Минэкономики и финансов).

В апреле 2022 года было создано Национальное агентство перспективных проектов на базе Национального агентства проектного управления (НАПУ). Его основной задачей стала выработка и реализация политики в области оборота криптоактивов.

«Газета.uz» писала, что согласно этому же постановлению госпредприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг» преобразуется в АО, а его акции в уставном капитале безвозмездно передаются Центробанку Узбекистана. Кроме того, создаётся Национальный клиринговый центр.