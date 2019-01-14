Государственный комитет по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции упраздняется. Это предусмотрено указом президента о коренном совершенствовании системы управления государственными активами, антимонопольного регулирования и развития рынка ценных бумаг.

Как сообщила программа «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24», упраздняются Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг и Центр по управлению государственными активами при Госкомконкуренции.

На базе комитета создаются три отдельных госоргана:

Государственный комитет по защите конкуренции с полномочиями в части антимонопольного регулирования, развития конкурентной среды, контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, лицензирования товарно-сырьевых бирж, защиты прав потребителей и регулирования рынка рекламы;

с полномочиями в части антимонопольного регулирования, развития конкурентной среды, контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, лицензирования товарно-сырьевых бирж, защиты прав потребителей и регулирования рынка рекламы; Агентство по управлению государственными активами с полномочиями по управлению государственными активами, в том числе находящимися за рубежом, реализации приватизационных мероприятий, передаче государственного имущества в аренду, внедрению корпоративного управления в хозяйственных обществах, содействию восстановлению и повышению эффективности производственной деятельности пустующих и неэффективно используемых объектов, финансовому оздоровлению экономически несостоятельных хозяйственных обществ и банкротству;

с полномочиями по управлению государственными активами, в том числе находящимися за рубежом, реализации приватизационных мероприятий, передаче государственного имущества в аренду, внедрению корпоративного управления в хозяйственных обществах, содействию восстановлению и повышению эффективности производственной деятельности пустующих и неэффективно используемых объектов, финансовому оздоровлению экономически несостоятельных хозяйственных обществ и банкротству; Агентство по развитию рынка капитала с полномочиями в части регулирования рынка ценных бумаг, корпоративного управления и деятельности фондовых бирж, а также в части регулирования лизинговой и страховой деятельности.





Директором Агентства по управлению госактивами стал Нодир Джураев, с апреля 2017 года работавший первым заместителем министра юстиции. В интервью передаче он отметил, что во многих крупных предприятиях, где имеется государственная доля, «все еще сохраняются изжившие себя административно-командные методы управления».

«Зачастую решения принимаются без необходимого анализа, без учета современных требований рынка, непрозрачно. Все это сдерживает активное развитие этих предприятий и, соответственно, уменьшает их прибыль», — подчеркнул он.

В Узбекистане сегодня функционируют 604 акционерных общества, в 486 из них госдоля составляет 52 трлн сумов. Кроме того, ряд министерств являются учредителями предприятий в своей сфере.

До сегодняшнего дня 21% активов 972 государственных предприятий управлялся Госкомконкуренции, остальная часть — министерствами и ведомствами.

При Агентстве по управлению госактивами образован Фонд по управлению, трансформации и приватизации госактивов (на базе Фонда содействия приватизированным предприятиям при Госкомконкуренции). Его средства будут идти на предприватизационную подготовку хозяйственных обществ, привлечение специалистов, в том числе иностранных, и консалтинговых организаций, а также покрытие затрат, связанных с осуществлением функций агентства.

Президент поручил до 1 июля подготовить предложения по совершенствованию государственного регулирования отраслей экономики, в том числе отмене норм законодательства, ограничивающих производственную и финансовую деятельность субъектов предпринимательства.

Также до 1 июля должна быть проведена инвентаризация госпредприятий, в том числе унитарных, с разработкой предложений по их оптимизации и ведению учета, а также их преобразованию в хозяйственные общества с последующей передачей Агентству по управлению госактивами пакетов акций в их уставных капиталах.

Эту работу планируется осуществить в 38 хозяйственных обществах, акционерами которых были министерства и ведомства, а также в 192 обществах, акционерами которых был Центр по управлению госактивами.

Стоит отметить, что проект указа президента был опубликован для общественного обсуждения до 24 января.