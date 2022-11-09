С 1 января 2023 года в Узбекистане вводится специальный правовой режим «Регуляторная песочница». Он предусматривает специальное регулирование деятельности субъектов предпринимательства-юридических лиц по испытанию новой продукции и услуг или результатов иной интеллектуальной деятельности на основе современных технологий в контролируемой ограниченной среде по определённым сферам (их список будет опубликован позже).

Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 9 ноября об упрощении государственного регулирования предпринимательской деятельности. Мы писали, что этим указом установлены пределы государственного регулирования предпринимательской деятельности.

В рамках специального правового режима, вводимого по предложению Министерства юстиции, Министерства экономического развития и сокращения бедности и Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, субъектам предпринимательства разрешается:

не соблюдать нормы некоторых актов законодательства посредством специального регулирования в рамках ограниченности времени, территории и лиц в направлениях деятельности производства, апробации и внедрения новых продукции и услуг;

осуществлять деятельность без лицензирования и прохождения разрешительных процедур, за исключением лицензий и документов разрешительного характера, содержащих государственные секреты и информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством.

Специальный правовой режим вводится на основании соглашения, заключаемого отдельно по каждому проекту между уполномоченным органом и инициатором. При этом:

в соглашении определяются требования и условия реализации проекта, в том числе сроки, территория и круг лиц , перечень норм законодательства , которые не распространяются на инициатора, а также критерии оценки (индикаторы) результатов проекта;

реализации проекта, в том числе сроки, территория и круг лиц перечень норм законодательства которые не распространяются на инициатора, а также результатов проекта; наибольший срок действия специального правового режима по каждому проекту составляет три года.

По итогам специального правового режима соответствующий уполномоченный орган в месячный срок:

проводит анализ на предмет целесообразности внедрения апробированных продукции и услуг;

внедрения апробированных продукции и услуг; в случае целесообразности внедрения продукции и услуг разрабатывает предложения по совершенствованию актов законодательства.

По результатам анализа проектов, по которым введён режим «Регуляторная песочница», к 2025 году должен быть разработан проект закона «О специальном правовом режиме».