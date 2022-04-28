Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о реорганизации Национального агентства проектного управления при президенте Узбекистана, сообщило Министерство юстиции.

Новое название ведомства — Национальное агентство перспективных проектов. Его основными задачами установлены:

разработка и осуществление единой государственной политики в области оборота крипто-активов;

обеспечение законных прав и интересов инвесторов в области оборота крипто-активов;

разработка и участие в реализации мер по борьбе против легализации доходов, полученных преступным путём в области оборота крипто-активов, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения;

инициирование и содействие в продвижении проектов по внедрению технологии распределенного реестра и других технологий в государственном управлении и социально-экономической сфере.

Для юрлиц, внедряющих технологии в области криптовалют, вводится особый режим регулирования в сфере оборота криптоактивов.

Участники данного режима освобождаются от всех налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, а также таможенных пошлин (кроме таможенных сборов) за импорт по утверждаемым спискам устройств, запчастей, деталей, узлов, технической документации и программного обеспечения для своих нужд. Сотрудники компаний в сфере криптоактивов, находящихся под особым режимом, будут платить НДФЛ по ставке в 7,5% (вместо 12%).

НАПУ было создано в 2017 году указом президента. Одной из основных задач агентства было повышение эффективности и прозрачности разработки и реализации государственных и региональных программ, инвестиционных проектов, финансируемых за счет госбюджета и иностранных кредитов, займов и грантов.