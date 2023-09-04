Государственное унитарное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг» (ЦДЦБ) преобразуется в акционерное общество, а его акции в уставном капитале безвозмездно передаются Центральному банку Узбекистана. Это предусмотрено постановлением президента от 2 сентября (ПП-291), сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

Уставной фонд ЦДЦБ сейчас составляет 22,2 млрд сумов и находится на балансе Агентства по управлению госактивами.

Решение принято для «развития рынка капитала, улучшения его инфраструктуры, стимулирования привлечения инвесторов на рынок капитала, упрощения процедуры участия иностранных инвесторов на местном фондовом рынке и защиты прав инвесторов», говорится в документе.

Кроме того, при учредительстве АО «Узбекская республиканская валютная биржа» создаётся Национальный клиринговый центр в форме АО.

Деятельность Центрального депозитария по постановке на учёт, учёту и хранению ценных бумаг, а также осуществлению расчётов по ценным бумагам регулируется уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг (было Министерство экономики и финансов, станет Национальное агентство перспективных проектов, которое также регулирует криптополитику), а по расчётам денежными средствами по результатам сделок с ценными бумагами — Центральным банком.

С 1 января 2025 года единый учёт государственных и корпоративных ценных бумаг будет вестись в Центральном депозитарии ценных бумаг.

Работа Национального клирингового центра в качестве Центрального контрагента и по осуществлению централизованного клиринга (clearinghouse) регулируется Центральным банком.

До 1 мая 2024 года для расчётов в Центральном банке открываются корреспондентские счета клирингового центра и Центрального депозитария.

Центральный депозитарий ценных бумаг, Узбекская республиканская валютная биржа и Республиканская фондовая биржа «Ташкент» до 31 декабря 2028 года освобождены от начисления и выплаты дивидендов с целевым направлением данных средств на их развитие.

Финансист Отабек Бакиров обратил внимание, что согласно статье 6 закона «О Центральном банке», Центробанк не вправе участвовать в капиталах банков и уставных фондах (уставных капиталах) других юридических лиц, за исключением участия в капиталах валютной биржи, а также подведомственных ему организаций, обеспечивающих деятельность ЦБ.

«Это функция, противоречащая закону „О Центральном банке“, сути и задачам деятельности Центрального банка в целом, по крайней мере, не специфическая для него. Подобные полномочия ЦБ отклоняют рынок депозитариев второго уровня и депозитариев от общепринятых тенденций и стандартов», — написал он.

Центральный депозитарий ценных бумаг, созданный в мае 1999 года, обеспечивает единую систему хранения, учёта прав и движения ценных бумаг в депозитарной системе Узбекистана. Помимо выполнения возложенных исключительных функций, депозитарий занимается внедрением единых стандартов осуществления депозитарных операций, единых форматов электронного взаимодействия, международных стандартов электронных сообщений и идентификации ценных бумаг.