Правительство Узбекистана и Международная финансовая корпорация (IFC, МФК) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере совершенствования нормативно-правовой базы страны с целью привлечения большего объёма прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и стимулирования экономического роста. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

В партнёрстве с правительством Японии IFC окажет правительству Узбекистана помощь в подготовке нового законодательства об инвестициях, чётко определяющего правила выхода на рынок, обеспечивающего равное отношение к иностранным инвесторам и их инвестициям, предоставляющего инвесторам доступ к международным механизмам разрешения споров и ориентированного только на ПИИ и частные инвестиции.

Кроме того, IFC поможет правительству внедрить нормы, предоставляющие возможность участия частного сектора в создании и функционировании специальных экономических зон (СЭЗ), а также обеспечить выбор площадок на основе надлежащего технико-экономического обоснования и анализа экологической безопасности и устойчивости. Действующие нормы предусматривают управление зонами государством, что сдерживает участие частного сектора и препятствует притоку ПИИ.

«Данные реформы являются ключевыми базовыми основами для реализации потенциала страны и привлечения международных инвесторов, готовых предложить инвестиционный капитал, передовые решения и технологии для поддержки целей правительства по экономической трансформации и устойчивому экономическому росту», — подчеркнул и. о. менеджера консультационного отдела по созданию рынков на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Турции, Пакистане и Афганистане IFC Вим Доу.

IFC, входящая в Группу Всемирного банка, — крупнейший глобальный институт развития, деятельность которого направлена на поддержку частного сектора на развивающихся рынках. По состоянию на 1 августа портфель инвестиционных обязательств IFC в Узбекистане составил 500 млн долларов США.