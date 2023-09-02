Власти Узбекистана и Кыргызстана 1 сентября торжественно открыли два контрольно-пропускных пункта н границе, которые были закрыты с 2010 года.

Пост «Мингтепа» (название в Кыргызстане «Кара-Багыш») в Мархаматском районе Андижанской области, который граничит с Араванским районом Ошской области Кыргызстана, расположился на площади 1,12 гектаров (ранее — 0,5 га).

Через этот пост международного статуса, работающий в дневное время, смогут проходить 4000−5000 человек и до 200 автомобилей, говорится в сообщении хокимият Андижанской области.

В церемонии открытия также принял участие хоким области Шухрат Абдурахманов.

По данным СМИ со ссылкой на пресс-службу погранслужбы Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана, пост имеет статус двустороннего пункта пропуска, то есть его могут пересекать только граждане Кыргызстана и Узбекистана и только в пешем порядке, а также без грузов, товаров и животных, за исключением товаров личного пользования.

После этого состоялось открытие пограничного поста «Ханабад» («Бек-Абад»), расположенного в городе Ханабад Андижанской области, который соединяет с Сузакским районом Джалал-Абадской области. Этот пост также не работал с 2009 года.

Его площадь также выросла с 1,3 до 2,2 га. Через этот пост международного статуса, который работает круглосуточно, могут проходить 9−10 тысяч человек и до 300 автомобилей.

По данным кыргызской стороны, КПП «Бек-Абад — Автодорожный» является многосторонним пунктом пропуска. Это значит, что его могут пересекать как граждане Кыргызстана, Узбекистана, так и третьих стран, а также легковые автотранспортные средства независимо от их государственной принадлежности, без перемещения грузов, товаров и животных, за исключением товаров личного пользования.

Выступая на мероприятии, хоким Шухрат Абдурахманов сообщил, что ему позвонил президент Шавкат Мирзиёев и сказал поздравить всех от своего имени.

Пограничный вопрос

В марте 2010 года сообщалось, что Узбекистан в одностороннем порядке закрыл крупный пропускной пункт «Карасу-Автодорожный», соединяющий Араванский район Ошской области и Мархаматский район Андижанской области. Жители Кыргызстана, проживающие неподалёку от границы, рассказали, что через КПП теперь не пропускают не только автомашины, но и пешеходов. Желающим попасть в Кыргызстан из Узбекистана на автомобиле приходилось пользоваться пунктом «Дустлик-Автодорожный», который находится в 25 км от КПП «Карасу».

В апреле прошлого года министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев заявил, что между Узбекистаном и Кыргызстаном в 2022 году планируется дополнительно открыть 3−4 контрольно-пропускных пункта на границах.

Директор Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Равшан Сабиров отметил, что Кыргызстан и Узбекистан обсуждают вопрос открытия дополнительного КПП в приграничной зоне в Джалал-Абадской области (на границе с Ханабадом). Цель — разгрузка транзита транспортных грузовых потоков.

Между Кыргызстаном и Узбекистаном имеется 15 пограничных пунктов пропуска. Но до сегодняшнего дня работали лишь девять КПП.

В начале 2023 года Кыргызстан и Узбекистан завершили процесс делимитации границы.

Напомним, граждане Узбекистана и Кыргызстана с 1 сентября могут пересекать границу этих стран с ID-картами наряду с загранпаспортом.