В 2022 году планируется дополнительно открыть 3−4 контрольно-пропускных пунктов на границах между Узбекистаном и Кыргызстаном. Об этом сообщает АКИpress со ссылкой на кандидата на пост министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев.

Депутат Эльдар Сулайманов на заседании Жогорку Кенеша проинформировал, что в селе Чек-Абад был пост, который был закрыт (между Араванским районом Ошской области и Мархаматским районом Андижанской области).

«По моей информации, в Кыргызстан прибудет делегация Узбекистана в составе 40 человек для открытия границы. У меня к вам просьба оказать содействие», — сказал депутат.

Жээнбек Кулубаев проинформировал, что этот вопрос поднимался на встрече премьер-министров Кыргызстана и Узбекистана.

«Мы должны рассмотреть условия, какую работу будет выполнять их сторона, а какую наша. Долгое время обсуждаем этот вопрос, в этом году создадим условия для открытия 3−4 КПП», — добавил он.

Директор Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Равшан Сабиров ранее сообщил, что Кыргызстан и Узбекистан обсуждают вопрос открытия дополнительного КПП в приграничной зоне в Джалал-Абадской области (на границе с Ханабадом). Цель — целях разгрузка транзита транспортных грузовых потоков.

На сегодняшний день между странами действуют следующие пограничные пункты (но не все из них работают):