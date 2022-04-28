В 2022 году планируется дополнительно открыть 3−4 контрольно-пропускных пунктов на границах между Узбекистаном и Кыргызстаном. Об этом сообщает АКИpress со ссылкой на кандидата на пост министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев.
Депутат Эльдар Сулайманов на заседании Жогорку Кенеша проинформировал, что в селе Чек-Абад был пост, который был закрыт (между Араванским районом Ошской области и Мархаматским районом Андижанской области).
«По моей информации, в Кыргызстан прибудет делегация Узбекистана в составе 40 человек для открытия границы. У меня к вам просьба оказать содействие», — сказал депутат.
Жээнбек Кулубаев проинформировал, что этот вопрос поднимался на встрече премьер-министров Кыргызстана и Узбекистана.
«Мы должны рассмотреть условия, какую работу будет выполнять их сторона, а какую наша. Долгое время обсуждаем этот вопрос, в этом году создадим условия для открытия 3−4 КПП», — добавил он.
Директор Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Равшан Сабиров ранее сообщил, что Кыргызстан и Узбекистан обсуждают вопрос открытия дополнительного КПП в приграничной зоне в Джалал-Абадской области (на границе с Ханабадом). Цель — целях разгрузка транзита транспортных грузовых потоков.
На сегодняшний день между странами действуют следующие пограничные пункты (но не все из них работают):
- Шамалды-Сай — Учкурган;
- Манет — Избоскан (дорожный);
- Джалал-Абад — Ханабад (автомобильный и железнодорожный транспорт);
- Ош — Корасув (железнодорожный);
- Достык — Дустлык (дорожный);
- Кызыл-Кия — Кувасай (железнодорожный).