Кыргызстан и Узбекистан завершили процесс делимитации государственной границы. Об этом заявили президенты страны Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров на встрече 27 января.

Как мы сообщали ранее, в рамках государственного визита Шавката Мирзиёева в Бишкек Узбекистан и Кыргызстан подписали более чем 25 документов. Один из наиболее важных среди них — протокол об обмене ратификационными грамотами договора между странами об отдельных участках узбекско-кыргызской государственной границы. Напомним, парламенты двух стран ратифицировали этот договор и соглашение о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища в ноябре 2022 года.

Глава Узбекистана на встрече заявил, что искренне радуется успешным реформам в Кыргызстане, проводимым Садыром Жапаровым, и выразил поддержку программе преобразований кыргызского лидера.

«Разговор был доверительный, очень доверительный. Мы скрупулёзно, не спеша по каждому вопросу наших отношений во всех направлениях рассмотрели. Я вам хочу сказать, что у нас никаких проблемных вопросов нет. В истории за 31 год независимости Кыргызстана и Узбекистана у нас такой уровень взаимоотношений. Я хочу отдельно поблагодарить моего коллегу Садыра Нургожоевичем за личную поддержку даже по пограничным вопросам. Если бы не было его политической воли, мы бы не достигли сегодняшних результатов», — отметил он.

В ходе брифинга для СМИ Шавкат Мирзиёев назвал «историческим событием» подписанный договор о делимитации границ стран, которое «на протяжении многих лет ждали народы двух республик».

«Когда граница не ратифицирована, нет договора, о каком взаимоотношении можно говорить? Это мир и спокойствие. Сегодня в турбулентном мире это было необходимо… Было тяжело, но [благодаря] политической воле двух президентов, оказывается, можно решать трудные, якобы нерешаемые вопросы… Полное урегулирование этого вопроса, безусловно, сыграет важную роль в развитии нашего двустороннего сотрудничества», — заявил он.

Садыр Жапаров отметил, что достигнут ряд договорённостей, направленных на укрепление дальнейшего развития двусторонних взаимоотношений

«Сегодня для нас исторический день: Кыргызстан и Узбекистан завершили процесс делимитации госграницы, обменялись ратификационными грамотами к договору „О кыргызско-узбекской государственной границе“. Таким образом, поставили точку в пограничных вопросах. Убеждён, что окончательное решение пограничного вопроса сыграет ключевую роль в дальнейшем развитии братских отношений, укреплении приграничных контактов, а также способствует упрочнению стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе», — сказал он.

В ходе переговоров лидеры также договорились активизировать усилия по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Предметом детального обсуждения стала также сфера энергетики, в частности вопросы совместного строительства Камбаратинской ГЭС-1. «Этот мегапроект, несомненно, послужит устойчивому развитию не только Узбекистана и Кыргызстана, но и всего нашего региона», — подчеркнул глава Узбекистана.

Напомним, президенты ранее подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя странами.