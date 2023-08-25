Узбекистан и Кыргызстан упрощают пересечение границы для своих граждан, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызстана.

Соответствующие изменения и дополнения внесены в межправительственное соглашение о взаимных поездках граждан, подписанное в октябре 2006 года. Обмен протоколами о поправках в этот документ состоялся в рамках визита Шавката Мирзиёева в Бишкек 27 января.

Согласно протоколу, с 1 сентября граждане двух стран могут использовать ID-карты (без предъявления загранпаспорта) для въезда, выезда, транзитного проезда, передвижения и пребывания на территории двух государств наряду с другими проездными документами.

Как сообщалось ранее, информация о гражданах, пересекающих границу, будет фиксироваться в электронном виде, поэтому отпадёт необходимость ставить штампы в паспортах.

Кыргызстан стал первой страной, с которой Узбекистан налаживает порядок пересечения границы с помощью ID-карт.