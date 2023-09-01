Сотрудники УВД Сурхандарьинской области задержали подозреваемого в избиении директора школы №28 Сариасийского района Умиды Турсуновой, сообщила пресс-служба областного хокимията.

Как сообщала ранее прокуратура области, мужчина, супруг учительницы, избил директора за то, что она «необоснованно сократила количество рабочих часов» и нанёс ей телесные повреждения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 (умышленное лёгкое телесное повреждение) и пункту «г» части 3 статьи 277 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю общественности, либо иным гражданам, пресекающим хулиганское поведение) Уголовного кодекса Узбекистана.

Источник: Соцсети.

По данным областной администрации, подозреваемый заключён под стражу. Видео задержания опубликовано в канале хокимията.

УВД области выдало охранный ордер Умиде Турсуновой. Она переведена в областной филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи для лечения и восстановления здоровья.

Ранее хокимият области выразил глубокое сожаление произошедшим с Умидой Турсуновой. Вечером 31 августа директора в больнице навестил хоким области Улугбек Косимов.

В конце июля на собрании в Сариасийском районе между Умидой Турсуновой и Улугбеком Косимовым произошёл конфликт. Директор, которую намеревались уволить за то, что она «не справляется» с обязанностями, заявила, что против неё сговорились. Турсунову из зала вывел сотрудник органов внутренних дел. Покидая помещение, она сказала: «Позор такому хокиму области».

В тот же день суд назначил женщине 10 суток административного ареста по статьям «мелкое хулиганство» и «невыполнение законных требований сотрудника ОВД». Апелляционная инстанция областного суда оставила решение без изменений. Спустя семь дней судебная коллегия Верховного суда по уголовным делам сократила срок ареста до 7 дней.