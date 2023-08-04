Директор школы №28 Сариасийского района Сурхандарьинской области Умида Турсунова после спора с хокимом области Улугбеком Косимовым была арестована на 10 суток.

Как мы сообщали ранее, конфликт произошёл 26 июля в школе №12 Сариасийского района во время семинара, посвящённого подготовке школ к 2023−2024 учебному году. Турсунова спросила у хокима, почему он её увольняет. Косимов ответил, что она «не справляется». Директор школы заявила, что против неё сговорились, чтобы снять с должности, а также указала, что глава области получает недостоверную информацию.





Кто-то из зала просил её покинуть помещение, директор школы ответила, что будет сидеть на своём месте и слушать выступление хокима до конца, а затем обратится к президенту, чтобы рассказать правду.

После этого к ней подошёл сотрудник органов внутренних дел и вывел из зала. Покидая помещение, она сказала: «Позор такому хокиму области, как вы».

По данным Верховного суда, в тот же день судья Узунского районнго суда по уголовным делам О. Жуманов назначил Умиде Турсуновой (1982 года рождения) 10 суток ареста по статье 183 (мелкое хулиганство) и части 1 статьи 194 Кодекса об административной ответственности (невыполнение законных требований сотрудника ОВД о прекращении правонарушений, предъявлении документов для проверки, о следовании или явке в ОВД в указанный срок без уважительных причин… либо иное неповиновение законным требованиям сотрудника ОВД…).

Улугбек Косимов. Фото: хокимият Сурхандарьи.

В решении суда (копия есть у «Газеты.uz») отмечается, что директор школы подняла шум перед участниками собрания, то есть «нарушила общественный порядок и спокойствие граждан», а также не выполнила «законное требование сотрудника ОВД, который пытался предотвратить это правонарушение».

Потерпевшим в деле выступает руководитель организационно-кадровой группы хокимията Сариасийского района И. Жумабаев. В документе указывается, что вина Турсуновой доказана показаниями потерпевшего, объяснительными, видеозаписью инцидента и иными собранными по делу документами.

28 июля апелляционная инстанция Сурхандарьинского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменений. И только спустя семь дней — 1 августа — судебная коллегия Верховного суда по уголовным делам отменила решения предыдущих судов и сократила срок ареста до 7 дней.

О конфликте директора школы и хокима области стало известно 3 августа, когда отрывок из собрания был распространён в социальных сетях.

В тот же день Eltuz (заблокирован в Узбекистане) сообщил, что Турсунова отбыла 10 суток ареста, но затем к ней домой снова якобы пришли семь сотрудников Сариасийского ОВД и забрали в участок. Сообщается, что правоохранительные органы взломали дверь её кабинета в школе и провели обыск.

После общественного резонанса министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова сообщила, что директор школы была немедленно освобождена из-под административного ареста. По её словам, она продолжит работу в качестве директора.

Во время телефонного разговора с министром Турсунова сказала, что переживает насчёт завтрашнего дня и не уверена, оставят ли её в покое. Глава МДШО заявила, что «нет повода для беспокойства, всё под контролем».