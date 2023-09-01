Директора школы №28 Сариасийского района Сурхандарьинской области Умиду Турсунову избил супруг одной из педагогов школы.

Фотографии избитой женщины и обращение её сестры появились в социальных сетях накануне. Сообщалось, что Турсунова находится в реанимации.

Прокуратура области сообщила, что Й. М., супруг учителя Д. К., избил директора за то, что она «необоснованно сократила количество рабочих часов» и нанёс ей лёгкие телесные повреждения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 и пункту «г» части 3 статьи 277 Уголовного кодекса Узбекистана.

«Подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Следствие по уголовному делу находится на контроле областной прокуратуры», — говорится в сообщении.

Хокимият области выразил глубокое сожаление произошедшим с Умидой Турсуновой. Вечером 31 августа директора в больнице навестил хоким области Улугбек Косимов.

У пострадавшей диагностированы закрытая травма головного мозга, сотрясение мозга, множественные рваные раны на лбу и затылке, кровоподтёки над и под обоими глазами.

Состояние женщины стабильное. Её планируется перевести из районного медицинского объединения в областной филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

«Хоким области сообщил Умиде Турсуновой о привлечении виновного в нанесении травм к ответственности согласно закону и о том, что взял под личный контроль её полноценное лечение», — говорится в сообщении.

В конце июля на собрании в Сариасийском районе между Умидой Турсуновой и Улугбеком Косимовым произошёл конфликт. Директор, которую намеревались уволить за то, что она «не справляется» с обязанностями, заявила, что против неё сговорились. Турсунову из зала вывел сотрудник органов внутренних дел. Покидая помещение, она сказала: «Позор такому хокиму области».

В тот же день суд назначил женщине 10 суток административного ареста по статьям «мелкое хулиганство» и «невыполнение законных требований сотрудника ОВД». Апелляционная инстанция Сурхандарьинского областного суда оставила решение без изменений. Спустя семь дней судебная коллегия Верховного суда по уголовным делам сократила срок ареста до 7 дней.