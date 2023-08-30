Компания Uzbekistan Airways вечером 29 августа получила третий за этот год среднемагистральный самолёт Airbus A320neo. Лайнер прилетел в Ташкент из Куала-Лумпура, где он был передан Uzbekistan Airways в долгосрочный лизинг компанией China Aircraft Leasing Group (CALC). Для CALC это первый договор в регионе Центральной Азии.

Самолёт относительно новый — он был произведён в 2021 году и до этого использовался индонезийской TransNusa. Он имеет одноклассовую компоновку (без бизнес-класса) со 168 местами. Кресла коричневого и зелёного цветов имеют вышитый узор в виде ветви (от предыдущего эксплуатанта). Обычно у самолётов Uzbekistan Airways кресла и другие части салона синего цвета.





«В ближайшее время мы планируем пополнить самолётный парк ещё двумя авиалайнерами данного семейства», — сообщил отметил председатель правления Uzbekistan Airways Шухрат Худайкулов. Их поставит та же компания, что и предыдущие два самолёта. Первый A320neo был поставлен весной 2019 года. В прошлом году перевозчик получил пять A321neo.

Воздушные суда A320neo считаются наиболее популярными и одними из лучших среди среднемагистральных лайнеров, отличаясь высокой экономичностью. Самолёт оснащён малошумными двигателями типа CFMI Leap-1A26. Сниженный на 50% в сравнении с предыдущим поколением уровень выбросов оксидов азота делает лайнер наиболее экологичным среди конкурентов.





Ливрея прибывшего самолёта традиционная, хотя до этого несколько лайнеров Uzbekistan Airways прибыли в упрощённом окрасе — полностью белыми с логотипом и названием компании.

Умид Хусанов, первый заместитель председателя правления компании по производству, в интервью «Газете.uz» сказал, что планы по обновлению ливреи не отменялись. «Уже есть решения по новой ливрее. Надеемся, в скором времени мы её представим, и пассажиры смогут её оценить», — отметил он. Традиционная ливрея из цветов флага Узбекистана останется: «Это наша первая ливрея, она очень красивая. Мы с ней всё равно будем летать», — сказал представитель руководства компании.





Компоновку прибывшего самолёта менять не планируется. Она предоставляет больше возможностей в отношении ценовой политики, что актуально в том числе для программы Uzbekistan Express, предлагающей сниженные тарифы на рейсах в города ближнего зарубежья.

«Согласно поставленным задачам, мы планируем ежегодно расширять свой флот минимум на пять-шесть бортов, расширять географию полётов, возможности по увеличению количества рейсов и направлений, в том числе внутри Узбекистана, — сказал Умид Хусанов.

Умид Хусанов.

31 августа Uzbekistan Airways должна получить свой второй лёгкий самолёт LET L-410 чешской LET Aircraft Industries. Его планируется поставить на такие направления, как Шахрисабз, Заамин, Сох. Пока эти самолёты продолжат летать в Самарканд, рассматриваются рейсы в Карши и другие города, чтобы обеспечить полный цикл эксплуатации и исключить простои, сообщили в компании.

На вопрос о том, откуда будут выполняться рейсы в Сох — из Ташкента или Ферганы, Умид Хусанов ответил: «Основной потенциал — мы изучали — из Ферганской долины в Сох, потому что передвижение идёт между данными регионами. Возможно, мы направления закольцуем, чтобы людям было удобно долететь из Ташкента до Ферганы — туда у нас всегда есть пассажиры, а оттуда — в Сох и обратно».

«Транспортная доступность для населения должна быть обеспечена всесторонне и с учётом удобства для пассажиров. Одно дело, когда рейсы выполняются раз в день, что неудобно, и другое — когда утром и вечером есть рейсы. Это будет способствовать и привлечению пассажиров, и увеличению количества рейсов, и развитию туризма в стране», — отметил он.