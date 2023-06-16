Компания Uzbekistan Airways 16 июня получила 18-й по счету самолёт Airbus — A320neo. Лайнер, прибывший в аэропорт Ташкента с завода производителя в Тулузе, по традиции встретили водной аркой.

Как и два самолёта A330, ранее взятые в лизинг, новый лайнер имеет упрощённый окрас фюзеляжа — полностью белый с логотипом компании на хвосте и двигателях и надписью Uzbekistan Airways. Ещё четыре A320neo, которые должны поступить до конца года, будут в таком же окрасе. Это связано с ближайшими планами перевозчика освежить фирменную ливрею, которая не менялась уже много лет.

Новый самолёт прибыл в день 30-летия сотрудничества авиакомпании и концерна Airbus. В этот день в 1993 году Uzbekistan Airways (тогда — «Узбекистон хаво йуллари») получила первый Airbus — A310. Так началось обновление парка компании самолётами западного производства. На этом самолёте в 1995 году впервые был осуществлён трансконтинентальный рейс Ташкент — Нью-Йорк — Ташкент.

Со временем Uzbekistan Airways перешла на более экономичные A320/321. Сегодня парк авиакомпании насчитывает 29 пассажирских и грузовых самолётов, большую часть которых составляют Airbus. Первый A320neo был поставлен весной 2019 года. В течение 2022 года компания получила пять A321neo.





Как сообщила пресс-служба авиакомпании, новый лайнер поставлен на условиях долгосрочного лизинга компанией BOC Aviation. Он рассчитан на перевозку 186 пассажиров в моноклассовой компоновке (только эконом-класс).

Председатель правления авиакомпании Шухрат Худайкулов уточнил, что такое решение принято, чтобы удовлетворить серьёзно возросший спрос на перелёты из Узбекистана. После получения всех пяти самолётов до конца года запланирована их конвертация в двуклассовую компоновку с бизнес-классом.

A320neo является самым тихим лайнером среди самолётов подобного класса и более эффективен в эксплуатации. Площадь звукового следа на взлёте на 50% меньше, чем у воздушного судна предыдущего поколения. В самолёте также усовершенствована система кондиционирования, которая каждые две минуты полностью обновляет воздух и обеспечивает его равномерное распределение по всему салону.