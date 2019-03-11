Авиапарк национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» пополнился первым самолетом Airbus A320neo. Самолет прибыл из Гамбурга в понедельник вечером, передает корреспондент «Газеты.uz».

Новейший в своем сегменте A320neo заказан в двухклассной компоновке на 150 кресел (бизнес-класс — 12, эконом-класс — 138). Он на 20% экономичнее своих предшественников благодаря новым двигателям LEAP-1A и современным наработкам в конструкции фюзеляжа. Дальность полета лайнеров увеличена с 4500 до более 5000 км, что позволит покрывать рейсами весь центральноевропейский регион.

Заместитель генерального директора «Узбекистон хаво йуллари» Геннадий Харлап отметил, что в настоящее время прорабатываются маршруты для нового самолета. Ожидается, что он будет выполнять рейсы в Европу.

«Впервые в истории нашей компании [самолет] оборудован интернетом, Wi-fi. Это самолет для средних линий… Самолет даст максимальный комфорт для всех жителей Узбекистана, для туристов», — отметил он.

По его словам, Uzbekistan Airways ожидает второй самолет A320neo в первой неделе апреля. В октябре-ноябре 2020 года будет приобретен третий такой самолет.

В апреле-июне текущего года также ожидается прибытие двух самолетов Boeing 787 Dreamliner, которые также будут оборудованы Wi-Fi-доступом.

«Таким образом, мы начинаем приводить наш флот на самый высокий уровень по всем международным стандартам. Культура обслуживания, досуг пассажира и все, что требуется для того, чтобы пассажир чувствовал себя как дома», — отметил Геннадий Харлап.

Контракт на поставку двух A320neo был заключен в 2017 году. На сегодняшний день авиапарк «Узбекистон хаво йуллари» состоит из самолетов Boeing 757/767, Boeing 787−8, А320, а также грузовых Boeing 767−300BCF.

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