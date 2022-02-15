Авиакомпания Uzbekistan Аirways 14 февраля получила первый дальнемагистральный самолёт Airbus A321neo (LR). Лайнер, прилетевший с авиазавода Airbus в Гамбурге, встретили водной аркой, сообщила пресс-служба перевозчика.

Перелёт длится 5 часов 30 минут. Самолёт, получивший регистрационный номер UK32101, пилотировал экипаж Uzbekistan Airways — Дилявер Карабаш и Шохрух Рахимов.

Самолёт рассчитан на 188 пассажиров (16 мест в бизнес-классе и 172 — в эконом-классе) и оснащен двигателями CFM International LEAP-1A. Авиакомпания планирует эксплуатировать лайнер на региональных и дальнемагистральных маршрутах.





Фото: Роман Валиев (t.me/rrvaliev).

Uzbekistan Airways (ранее — «Узбекистон хаво йуллари») с 2010 года эксплуатирует A320, с 2019 года — A320neo.

«В ближайших планах авиакомпании — активная работа по расширению географии полетов как в страны ближнего, так и дальнего зарубежья, а также увеличение авиапарка», — отметил министр транспорта Узбекистана, председатель правления Uzbekistan Airways Илхом Махкамов.

Он добавил, что до конца года будут получены ещё четыре самолёта A321neo.