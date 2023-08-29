В Узбекистане «полностью изменится» система приёма на работу учителей школ, повышения их квалификации и присвоения категории. Об этом на совещании 28 августа заявил президент Шавкат Мирзиёев.

Он сообщил, что ежегодно на работу в школы принимаются 8000 учителей, а за счёт строительства новых школ ожидается потребность ещё в 8000 учителях.

Согласно майскому указу президента, с 1 января 2024 года намечено внедрить систему профессиональной сертификации педагогов, впервые начинающих работу. Президент поручил Министерству дошкольного и школьного образования сначала протестировать новую систему в 20 районах с низким уровнем знаний педагогов.

Приём на работу будет осуществляться на конкурсной основе. Как мы уже писали, кандидаты должны проработать учителем-стажёром в течение года и получить профессиональный сертификат. До этого к ним применяется базовая тарифная ставка (без категории).

Министерству поручено разработать порядок выдачи профессиональных сертификатов педагогическим работникам на основе опыта Сингапура и ОАЭ.





Квалификация учителей будет повышаться дифференцированно, то есть перед повышением квалификации будет проводиться диагностика знаний педагога, по результатам будут определяться индивидуальные направления профессионального развития, отмечалось на совещании.

В вузы, подготовившие учителей, имеющих низкие результаты, будет направляться рекламация (возражение) — результаты диагностики учителей будут также оценкой деятельности педагогических вузов.

Учителей с низкой успеваемостью будут обучать традиционным способом, а учителей с высокими показателями — онлайн.

Шавкат Мирзиёев поставил задачу критически изучить деятельность региональных центров повышения квалификации, отремонтировать их и дооснастить. Хокимы областей должны принять программу ремонта и оснащения 14 учебных центров. До конца года к управлению региональными центрами будут привлечены иностранные специалисты.

Присвоение квалификационной категории педагогам будет проводиться в два этапа. На первом этапе знания педагога оценят на предварительном экзамене, во второй этап пройдут те, кто набрал более 70%. На втором этапе будут проверены использование передовых педагогических технологий, методика работы с учащимися и подходы к оценке знаний.

Квалификационная категория будет присваиваться в зависимости от результатов.

Высшие педагогические учебные заведения будут развиваться на основе особого подхода, сказал также президент. В Ташкентском и Чирчикском педагогических университетах подготовка специалистов будет осуществляться на основе программы президентских школ. Эти учреждения станут базовыми для вузов педагогического профиля.

На совещании также отмечалось, что число учителей, получающих зарплату от 6 млн до 10 млн сумов, достигло 23 тысяч (это 4,3% от общего числа учителей), выше 10 млн сумов — более 1000 (0,18%).