В центре Ташкента завершена реконструкция Республиканской детской библиотеки. Во вторник её открыл президент Шавкат Мирзиёев.

Проект реставрации исторического здания реализовало петербургское архитектурное бюро Ludi Architects. Он длился с 2020 года. «Газета.uz» публиковала интервью с автором проекта реконструкции, главой бюро Любовью Леонтьевой.

В библиотеке собран богатый фонд узбекской и мировой детской литературы, состоящий из 180 тысяч книг, сообщила пресс-служба президента. Внедрена электронная система управления библиотекой.

Посетителям будет выдаваться ID-карта, по которой будут осуществляться регистрация читателей, процессы выдачи и возвращения книг.

В здании созданы возможности для проведения семинаров и других мероприятий. Прилегающая территория благоустроена и превращена в общественное пространство. Во дворе организован небольшой амфитеатр.

31 августа в библиотеке состоится день открытых дверей. Запланирован ряд мастер-классов и лекций.

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