В центре Ташкента завершена реконструкция Республиканской детской библиотеки. Во вторник её открыл президент Шавкат Мирзиёев.

Проект реставрации исторического здания реализовало петербургское архитектурное бюро Ludi Architects. Он длился с 2020 года. «Газета.uz» публиковала интервью с автором проекта реконструкции, главой бюро Любовью Леонтьевой.

В библиотеке собран богатый фонд узбекской и мировой детской литературы, состоящий из 180 тысяч книг, сообщила пресс-служба президента. Внедрена электронная система управления библиотекой.

Посетителям будет выдаваться ID-карта, по которой будут осуществляться регистрация читателей, процессы выдачи и возвращения книг.

В здании созданы возможности для проведения семинаров и других мероприятий. Прилегающая территория благоустроена и превращена в общественное пространство. Во дворе организован небольшой амфитеатр.

31 августа в библиотеке состоится день открытых дверей. Запланирован ряд мастер-классов и лекций.

Фото

республиканская детская библиотека, фото, шавкат мирзиёев

республиканская детская библиотека, фото, шавкат мирзиёев

республиканская детская библиотека, фото, шавкат мирзиёев

республиканская детская библиотека, фото, шавкат мирзиёев

республиканская детская библиотека, фото, шавкат мирзиёев

республиканская детская библиотека, фото, шавкат мирзиёев

республиканская детская библиотека, фото, шавкат мирзиёев

республиканская детская библиотека, фото, шавкат мирзиёев