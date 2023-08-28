Фонд развития культуры и искусства Узбекистана объявил об открытии после реставрации Республиканской детской библиотеки 31 августа в Ташкенте.

Реставрационные работы по проекту петербургского архитектурного бюро Ludi Architects длились с 2020 года.

Здание библиотеки было построено в конце XIX века предпринимателями из Коканда братьями Вадьяевыми. Вскоре после его постройки семья продала здание, где впоследствии расположились Ташкентская городская Дума и Общественное собрание, а жилая часть превратилась в детскую библиотеку.

В 60-х годах прошлого века отдел юношеской библиотеки имени Алишера Навои был перенесён в библиотечное помещение дома Вадьяевых, который впоследствии был полностью отдан под ту самую Республиканскую детскую библиотеку, которую помнят жители Ташкента.

Книжный фонд библиотеки формировался с 1965 года и достиг порядка 200 тысяч томов. В период проведения реставрационных работ он был расширен, к нему добавилась ещё 21 тысяча книг. Отдельное внимание было уделено подборке книг об исламском, европейском и современном искусстве.

Для контроля за постоянно пополняющимся книжным фондом введена электронная система управления библиотекой «Ирбис». В ней реализованы современные технологии комплектования, систематизации, каталогизации, читательского поиска, книговыдачи и администрирования.

Для привлечения детей и молодёжи все библиотечные площади стали многофункциональными: появились коворкинг-пространства и студия для работы с цифровым контентом. Мебель и рабочие места выполнены по оригинальному дизайну: предусмотрены системы хранения различных вещей, удобные парты, модули для прослушивания лекций, чтения, отдыха, кабинки для индивидуальной работы с аудио-контентом. Помимо читальных залов в библиотеке расположены компьютерные классы, мини-типография и студия звукозаписи.

«Мы постарались максимально сохранить историческую атмосферу здания, создав современное общественное пространство, которое объединяет в себе всё необходимое для развития творческих и интеллектуальных способностей детей и молодёжи», — сказала председатель Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан Гаянэ Умерова.

В ходе работ над внутренней отделкой библиотеки были найдены живописные панно, которые относятся к 60-м годам XX века. Посетители смогут увидеть отреставрированные панно в интерьере библиотеки.

«Наше бюро вложило в проект максимум знаний, использовало лучшие практики и самые современные возможности экспертизы, чтобы создать это общественное пространство на базе культурной институции. Ожидаем ответный интерес и позитивных откликов от горожан. Подобная типология может стать основой для развития других общественных пространств на базе библиотек и культурных центров», — отметила автор проекта реконструкции, глава архитектурного бюро Ludi Architects Любовь Леонтьева.

Фонд приглашает жителей и гостей Ташкента на день открытых дверей Республиканской детской библиотеки 31 августа. Программа мероприятий в честь открытия библиотеки доступна на его сайте. Среди запланированных активностей — мастер-классы по архитектуре от Ludi Architect, каллиграфии, робототехнике, игре на фортепиано, флористике, лекция о птицах Ташкента, а также спектакль Узбекского Национального театра кукол.

Напомним, Республиканская детская библиотека была закрыта на реконструкцию c сентября 2020 года, открытие планировалось весной 2021-го. В 2022 году «Газета.uz» узнала, что сроки окончания реконструкции отодвинули в связи с изменениями в дизайн-проекте. Они, в свою очередь, были связаны с тем, что реставраторы при выполнении работ обнаружили исторические колонны. «Они были частью оригинального облика центрального интерьера здания в конце XIX века. В начале 1990-х колонны были полностью замурованы в стены, и на планах здания тех лет их уже нет», — рассказали тогда в Фонде развития культуры и искусства.

Весной этого года открытие библиотеки вновь было перенесено. В фонде это объяснили сложными реставрационными работами и благоустройством территории перед библиотекой.