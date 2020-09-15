Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана представил проект реконструкции Республиканской детской библиотеки в Ташкенте. Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе фонда, обновление библиотеки будет осуществлено за счет средств меценатов и завершено к марту 2021 года.

Для справки: Здание Республиканской детской библиотеки было построено в 1893 году по проекту архитектора И. А. Маркевича. В начале XX века оно принадлежало бухарским евреям — братьям Вадьяевым — богатым хлопкопромышленникам из Коканда. После в нем располагались Ташкентская городская Дума и Общественное собрание, а жилая часть превратилась в детскую библиотеку.

Проект реконструкции разработан архитектурным бюро Ludi Architects (Санкт-Петербург), которое специализируется на работе с библиотеками и книжными фондами. По задумке архитекторов, реконструкция минимальным образом затронет сохранившиеся элементы интерьера и планировку.

«Реконструкция станет своего рода симбиозом исторического облика здания с современными дизайнерскими решениями. Авторы сохранят дух времени и дополнят его актуальными идеями для большей универсальности», — отметили в фонде.

Ожидается, что помимо открытых фондов, в библиотеке появятся коворкинг-пространства для детей от 0 до 16 лет, лаборатории и студия для работы с цифровым контентом. Комплекс также будет располагать просторным трансформируемым залом для проведения лекций и мастер-классов. Прилегающая к зданию территория превратится в общественное пространство.

К работе над проектом привлечены зарубежные технологи по детским библиотекам, которые приведут структуру учреждения к международным стандартам. Они наладят работу фондов, системы контроля и поиска изданий, которых насчитывается более 200 тысяч экземпляров — это самое большое собрание детских книг в регионе. Библиотека также будет отвечать всем требованиям инклюзивности, подчеркнули в фонде.

В пресс-службе добавили, что образовательная и развлекательная программы в библиотеке, построенные на технологии STREAM (Science, Technology, Reading, Engineering, Art, Mathematics), будут направлены на создание условий для самостоятельного формирования личности ребенка, возможность создавать свои собственные проекты, развитие способностей к самостоятельному обучению и проведению исследований.

Эскизы проекта

Фото: Фонд развития культуры и искусства.







