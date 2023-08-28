Зарплаты директоров школ и их заместителей, прошедших сертификацию, со следующего года планируется повысить на 50% и 30% соответственно. Такое распоряжение на совещании 28 августа дал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщила его пресс-служба.

Сертификация директоров и их заместителей будет проводиться раз в пять лет. С директорами, не прошедшими сертификацию, трудовой договор будет расторгаться, отметил президент.

Кандидаты на пост директора будут отбираться среди кадров, имеющих сертификат и включённых в резерв. С ними будет заключаться срочный (на определённый срок) контракт.

Внедрить систему сертификации директоров школ и отбор кандидатов через эту систему президент поручал в апреле 2022 года. С 1 января 2021 года директоров школ в Узбекистане начали назначать и увольнять по согласованию с кенгашами народных депутатов.

На совещании было сообщено, что в этом году была создана «Школа директоров» для обучения и оценки зданий кандидатов в директоры школ.

«Образовательные процессы в школах будут налажены на основе опыта ОАЭ и других авторитетных зарубежных партнёров», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Целевая подготовка педагогов

На совещании Шавкат Мирзиёев заявил, что со следующего года для школ с тяжёлым положением будет внедрён целевой государственный заказ на подготовку педагогов в вузах.

Такие школы будут отбираться заранее, и будет внедрена системная подготовка учителей по нужным специальностям, пояснил он.

Целевая подготовка будет осуществляться полностью на основе государственного гранта. Для этого в педагогических вузах будет выделяться специальная квота.

На этом же совещании говорилось, что число учителей, получающих зарплату от 6 млн до 10 млн сумов, достигло 23 тысяч (4,3% от их общего числа), а выше 10 млн сумов — более 1000 (0,18%).