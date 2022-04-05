Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 апреля на расширенном совещании, посвященном реформированию сферы народного образования, заявил о повышении требований к директорам школ.

«Там, где директор школы старается, есть результат. В то же время есть много директоров, которые, несмотря на хорошие условия, не могут внедрить изменения», — цитирует главу государства его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Президент поручил Министерству народного образования ввести с 1 сентября систему сертификации директоров школ. Отныне кандидаты на пост директора будут отбираться через эту систему.

Шавкат Мирзиёев напомнил, что объявлял 2022 год годом внимания хокимов школам. «Однако, к сожалению, не все хокимы до конца поняли задачу о том, что хокимы районов теперь являются заведующими райОНО», — заявил он.

Президент подверг критике хокимов областей и районов за неудовлетворительное положение дел в сфере народного образования. Изучение, проведённое за последние два месяца во всех регионах, выявило низкое качество образования и потенциала педагогов в 852 школах. Самой сложной названа ситуация в Кашкадарье, Сурхандарье, Ташкентской области и Каракалпакстане.

Глава государства предупредил хокимов городов и районов, школы которых включены в «красную» категорию по «воспитанию детей, посещаемости и духовной атмосфере». Всего таких школ насчитывается 1526, из них 69 — в Ташкенте.

«Это говорит о том, что хокимы районов и городов совершенно не вникали в проблемы школ. Они также не сделали для себя выводов после январского селекторного совещания. Я в последний раз предупреждаю хокимов этиъ областей, районов и городов. Если за три месяца не будет изменений, будут приняты серьёзные меры», — заявил Шавкат Мирзиёев.

С 1 января 2021 года директоров школ начали назначать и увольнять по согласованию с кенгашами народных депутатов. Главы территориальных управлений народного образования стали советниками хокимов.

Колумнист «Газеты.uz» Комил Джалилов отмечал, что система образования — местные органы управления образованием и сами учебные заведения — должна быть отделена от местных органов исполнительной власти, и указывал о необходимости введения вертикального подчинения учреждений образования профильному министерству.

В июне 2018 года премьер-министр Абдулла Арипов, представляя новое руководство МНО (к настоящему времени руководство сменилось), распорядился вывести школы из подчинения местных хокимиятов.

На совещании в начале января сообщалось, что в Узбекистане будут образованы советы по реформированию школьного образования. В республиканском совете будет председательствовать сам президент, в районных и областных — хокимы. За счёт средств нового фонда министра народного образования будут поощряться учителя, внедряющие передовые педагогические технологии. В областях создаются мобильные методические группы для помощи школам с низким качеством обучения.