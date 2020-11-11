В Узбекистане с 1 января 2021 года порядок назначения на должность и освобождения от занимаемой должности по согласованию с местными кенгашами народных депутатов, которые возглавляются хокимами. Об этом говорится в постановлении президента указ «О мерах по развитию сфер образования и воспитания, и науки в новый период развития Узбекистана» от 6 ноября (УП-6108).

При этом:

кандидатуры на вакантные должности директоров школ, внесенные территориальными управлениями народного образования, отбираются районными (городскими) кенгашами путем проведения конкурса;

кандидаты на должность директоров школ принимают участие в данном конкурсе со своей программой по поднятию на высокий уровень показателей соответствующих школ в последующие три года;

кенгаши на основе результатов конкурса отбирают разработчиков лучших трехлетних программ и представляют их территориальным управлениям народного образования для назначения на соответствующие должности;

кандидаты, отобранные кенгашами, назначаются на должность директоров средних школ территориальными управлениями народного образования;

директора средних школ по итогам года отчитываются перед кенгашами и представителями общественности о ходе реализации трехлетней программы, по результатам настоящего отчета кенгашами дается оценка их деятельности.

Кроме того, что министр народного образования Каракалпакстана, начальники управлений народного образования областей и города Ташкента, заведующие отделами народного образования районов (городов) одновременно являются советниками по вопросам образования и воспитания соответственно председателя Совета Министров Каракалпакстана, хокимов областей, города Ташкента, а также районов (городов).

Колумнист «Газеты.uz» Комил Джалилов отмечал, что система образования — местные органы управления образованием и учебные заведения — должны быть отделены от местных органов исполнительной власти, и указывал о необходимости введения вертикального подчинения учреждений образования профильному министерству. Премьер министр страны Абдулла Арипов, представляя новое руководство МНО, тогда распорядился вывести школы из подчинения местных хокимиятов.

Ранее также сообщалось, что школы Ташкента, Ташкентской области, Нукуса и областных центров с низким коэффициентом сменности начнут передавать частному сектору в доверительное управление.