Примечание: В материале вместо имён подсудимых используются инициалы, поскольку суд удовлетворил ходатайство адвокатов о том, чтобы лица подсудимых не показывались в СМИ, а их имена не назывались. Ранее мы писали, что адвокаты обвинили некоторые СМИ в нарушении принципа презумпции невиновности. Суд также запретил вести онлайн-трансляцию процесса. Отметим, что имена подсудимых имеются на сайте Верховного суда.

Директор Quramax Medikal Рагневдра Пратар (Singh Ragvendra Pratar) на заседании Ташкентского городского суда по уголовным делам 16 августа ответил на вопросы прокурора по делу, связанному со смертью минимум 65 детей от приёма лекарств индийской фармацевтической компании Marion Biotech.

Компания Quramax была дистрибьютером лекарств Marion Biotech. Как сообщает корреспондент «Газеты.uz», прокурор спросил у подсудимого, кому и почему он передал 33 тысячи долларов. Обвиняемый сообщил, что деньги были переданы Ж. Э. на строительные работы и в качестве благодарности. Сначала он отметил, что не знает, кто и для какой цели получил деньги от Ж. Э.





В ходе ответов на вопросы адвокатов подсудимый сообщил, что эта сумма сначала составляла 45 тысяч долларов, а затем уменьшилась до 33 тысяч долларов. По его словам, деньги попросил Ж. Э., работавший в Государственном центре экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники при Фармагентстве.

Позже глава Quramax признал, что дал Ж. Э. 33 тысячи долларов за прекращение инспекционной проверки предприятия Marion Biotech PVТ. Ltd (Индия).

Согласно обвинительному заключению, Marion Biotech планировала продавать препараты «Кураракс 200» и «Кураракс 400» в Узбекистане. В Центр экспертизы и стандартизации было подано заявление о регистрации. Однако документы, необходимые для регистрации препарата, как и документы «Док-1 Макс», «были недостоверными, неполными и не заверенными нотариально».

«25 мая 2022 года на заседании экспертного совета Минздрава обсуждался вопрос, связанный с препаратами „Кураракс 200“, „Кураракс 400“, а затем у совета возникли сомнения касательно условий производства лекарств. Члены совета определили проведение инспекционной проверки в Marion Biotech. Было принято решение, что вопрос регистрации препарата будет решаться по итогам проверки», — говорится в следственных документах.





Решение об этом было внесено в протокол заседания совета, позже документ утвердил С. К., который не участвовал в заседании. После этого 26 мая Центр экспертизы и стандартизации направил письменное поручение ГУП «Центр надлежащих практик» Фармагентства о проведении инспекционной проверки, а также уведомление самому предприятию.

Согласно документам, в начале июля «неофициальный руководитель» Marion Biotech Ж. С., узнавший о предстоящей проверке, якобы вступил в сговор с другим гражданином Индии, директором Quramax Medikal Рагневдра Пратар и экс-директором этой компании Б. К., поскольку «осознавал, что производственные условия на предприятии не соответствуют требованиям, проверка выявит недостатки, после чего может быть наложен запрет на регистрацию и прекращён импорт других препаратов компании в Узбекистане».

Для недопущения этого среди чиновников глава Quramax якобы попросил менеджера по регистрации лекарств компании Н. М. помочь найти сотрудника Центра экспертизы и стандартизации, у которого есть возможность отменить проверку. Менеджер дал номер своего однокурсника Ж. Э., который работал главным специалистом отдела центра.

Как сообщил прокурор, гражданин Индии вместе с Ж. С. и Б. К. связались с сотрудником центра по телефону, а затем встретились в кафе B&B рядом с Мирабадским районным судом по уголовным делам.

«Во время беседы Р. С. П. (Рагневдра Пратар) попросил оказать практическую помощь по отмене инспекционной проверки предприятия. В ответ Ж. Э. сказал, что сообщил об этом предложении своему руководству и в ближайшие дни скажет ответ. После этого Ж. Э. сообщил о предложении начальнику отдела центра Ш. Ш. Он сообщил, что услуга будет стоить 45 тысяч долларов. Индийский предприниматель заявил, что 45 тысяч — это много, они могут дать только 33 тысячи. Ж. Э., получив разрешение от Ш. Ш., взял деньги», — говорится в документах следствия.

Директор Quramax Medikal Рагневдра Пратар заявил адвокатам, что передал деньги Ж. Э. возле станции метро «Ойбек».

Адвокаты спросили, достиг ли он своей цели после передачи денег. По словам подсудимого, Ж. Э. сказал, что инспекция не придёт на проверку в августе.

Как выяснила «Газета.uz», изучив Государственный реестр лекарственных средств и медицинских изделий, антибактериальные препараты Marion Biotech «Кураракс 200», «Кураракс 400» и «Кураракс Орни» прошли регистрацию 25 мая (за день до заседания научного совета) и 19 июля 2022 года.

Следующее заседании суда по уголовному делу состоится 18 августа.