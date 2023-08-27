Олимпийский чемпион из Узбекистана Баходир Жалолов (13−0−0, 13 КО) одержал свою 13-ю победу в профессиональном боксе. Все предыдущие бои он завершал досрочно.

Фото: Top Rank.



26 августа в США узбекистанец провёл свой первый поединок по контракту с американской промоутерской компанией Top Rank. Его соперником стал 35-летний нигерийский боксёр Онориеде Эварие (20−3−0, 19 КО).

29-летний Жалолов отправил соперника в нокдаун практически первым же ударом слева. Затем Эвариеме ещё дважды побывал в нокдауне в первом раунде и рефери решил остановить бой.

Фото: Top Rank.



Все 13 боёв уроженец Сурхандарьи завершил досрочными победами. Свой предыдущий бой на профессиональном ринге он провёл в ноябре прошлого года, а в мае этого года он во второй раз стал чемпионом мира по боксу в любителях.

Эвариеме был участником Олимпиады 2008 в составе сборной Нигерии и начал выступать на профессиональном ринге в 2010 году. В 2021 году он потерпел второе поражение в карьере от другого участника этого вечера бокса 26 августа в США Жана Кособуцкого, но затем одержал две досрочные победы в США.

Видео боя