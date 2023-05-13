12 и 13 мая прошли полуфинальные и первые финальные бои чемпионата мира по боксу в Ташкенте. За право выхода в финал боролись девять представителей сборной Узбекистана, семеро из них прошли в финал, а трое проигравших получили бронзовые медали.

Полуфинал

В первом поединке узбекистанец Ойбек Жураев (-54 кг) одержал победу над россиянином Дмитрием Двали со счётом 5:2 и вышел в финал (видео).

Асадхужа Муйдинходжаев (-67 кг) уверенно победил Мишельта Батумура из Монголии (5:0) и также стал финалистом (видео).

Хасанбой Дусматов (-51 кг) превзошёл Мартина Молину из Испании (5:0) и впервые с 2017 года вышел в финал чемпионата мира (видео).

Абдумалик Халоков (-57 кг) в первом же раунде одержал досрочную победу над Мунарбеком Сейитбек уулу из Кыргызстана (видео).

Руслан Абдуллаев (-63,5 кг) смог одолеть Ованеса Бачкова из Армении (5:0) и выйти в финал (видео).

Саиджамшид Жафаров (-71 кг) превзошёл Вандерсона де Оливейру из Бразилии со счётом 4:1 (видео).

Баходир Жалолов (+92 кг) должен был выйти на ринг против Гадфа Дрисси из Испании, однако соперник не появился в полуфинале и узбекистанец автоматически квалифицировался в финальный этап турнира.

Лазизбек Мулложонов (-92 кг) уступил Муслиму Гаджимагомедову из России (1:4), а Аълохон Абдуллаев (-75 кг) проиграл Вандерлею Перейре из Бразилии (1:4). Оба узбекистанца завоевали бронзовые медали.

Финал

В рамках первых финальных боёв 13 мая выступили трое представителей Узбекистана. Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в спортивный комплекс «Humo Arena», чтобы посмотреть финальные поединки.

Первым выступил Асадхужа Муйдинходжаев (-67 кг), который одержал победу над казахстанским спортсменом Дулатом Бекбауовым (5:0) и стал чемпионом мира.

Хасанбой Дусматов и Шавкат Мирзиёев на церемонии награждения. Фото: Пресс-служба президента.

Вторую золотую медаль принёс Хасанбой Дусматов (-51 кг), который после поражения в финале чемпионата мира в Гамбурге в 2017 году смог завоевать долгожданный титул. За одну минуту до конца первого раунда Дусматов встретил двумя ударами Билаля Беннама из Франции, после чего соперник упал на настил ринга. Француз резко встал, но не мог сохранить равновесие, из-за чего рефери решила остановить бой.

Баходир Жалолов (+92 кг) в конце первого раунда отправил в нокдаун Фернандо Алехандро Арзола Лопесом из Кубы, но он смог встать и через 4 секунда прозвучал гонг. Во время перерыва кубинская сторона заявила, что Лопес не продолжит поединок. Победа была присуждена Жалолову, который завоевал свою вторую золотую медаль чемпионата мира (первую он получил на ЧМ 2019 году в Екатеринбурге).

Расписание на 14 мая: