В Самаркандской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщила пресс-служба УБДД УВД области.

20 августа около 00:36 на 59-м км автодороги 4R-47, проходящей через махаллю «Богишамол», водитель Malibu на высокой скорости сбил пешехода, который переходил дорогу.

Сообщается, что водитель отвёз пострадавшего в больницу, однако он скончался, несмотря на медицинскую помощь.

Следственный отдел при ОВД Ургутского района проводит доследственную проверку.

В 2022 году в Узбекистане было зарегистрировано 9902 ДТП. Большая часть всех происшествий — 44,9% — связана с наездом на пешеходов. В ДТП погибло 2356 человек.

«Газета.uz» ранее изучила 50 случайных решений судов, чтобы узнать, какое наказание получают водители за такое нарушение. Выяснилось, что ни одного водителя не лишили свободы даже за гибель пешехода.