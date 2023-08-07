По данным Службы безопасности дорожного движения, в 2022 году в Узбекистане было зарегистрировано 9902 ДТП. Большая часть всех происшествий — 44,9% — связана с наездом на пешеходов. В ДТП погибло 2356 человек. Сколько из них были пешеходами, СБДД не уточняет.

Какое наказание получают водители, наехавшие на пешеходов? «Газета.uz» проанализировала 50 случайных судебных решений за 2023 год.

Метод исследования

На сайте Верховного суда в случайном порядке было отобрано 50 решений судов, которые вынесли приговор по частям 1 и 2 статьи 266 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение или смерть человека).

Поисковая система сайта Верховного суда не позволяет выбрать ДТП, связанные только с наездом на пешеходов, поэтому виды ДТП в рассмотренных протоколах были разными. Из 50 уголовных дел 34 были связаны с наездом на пешеходов и 2 — на велосипедистов. Другие — со столкновением автомобилей или столкновений с препятствиями. Возраст и имена виновников и пострадавших, а также номера автомобилей в некоторых протоколах были скрыты, поэтому мы не можем привести полную возрастную структуру участников ДТП.

Демография участников ДТП и степень полученных травм

В 36 совершённых преступлениях пострадало 35 пешеходов и 2 велосипедиста. Из 35 пешеходов 12 — мужчины, 11 — женщины, 11 — дети и 1 — пенсионер.

Пострадавшие получили увечья разной степени тяжести — от царапин и синяков до опасных для жизни травм. 12 человек получили тяжёлые травмы, 18 человек, в том числе велосипедисты, — травмы средней тяжести, 1 человек получил лёгкие травмы.

5 пешеходов скончались в больнице от полученных травм и 1 пешеход погиб на месте.

Из 36 водителей, наехавших на пешехода или велосипедиста, 33 человека были мужчинами и 3 — женщинами.

Обстоятельства происшествий

В 4 случаях пешеходов сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. Ещё 3 пешеходов пострадали, когда передвигались по обочине дороги. 27 пешеходов, в том числе все 6 погибших, переходили или перебегали дорогу в неположенном месте. Ещё 1 пешехода водитель сбил при движении назад.

Один из сбитых велосипедистов ехал вдоль обочины, когда его сбил автомобиль. В протоколе о деле второго велосипедиста суд решил, что он пересекал дорогу в неположенном месте, когда его сбили, однако, по словам самого велосипедиста, он уже ехал по обочине.

Чаще всего водители нарушали пункт «г» статьи 11 ПДД — «Водитель транспортного средства обязан: во время движения обеспечить безопасность пешеходов, особенно детей, инвалидов, пожилых людей и велосипедистов» и часть 3 статьи 77 — «При возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он должен принять меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства или безопасному для других участников движения объезду препятствия».

Исход судебных процессов

В 23 из 36 уголовных дел суд заканчивался примирением сторон, несмотря на то, что 9 человек в этих ДТП получили тяжёлые травмы и 14 — увечья средней тяжести. Ещё 1 дело закрыли в связи со смертью подсудимого до начала судебного процесса.

Лишь 12 процессов закончились оглашением наказания. Ни одного водителя не лишили свободы. Если решение суда и включало такую меру наказания, то с учётом смягчающих обстоятельств наказание в виде лишения свободы меняли на ограничение свободы или условное наказание.

Какое наказание получили водители

Шесть водителей получили наказание за наезд на пешеходов, который не привёл к смерти человека. Другие шесть водителей наехали на пешеходов, которые впоследствии погибли.

За наезд на пешехода, не повлёкший его смерть, всем водителям назначили исправительные работы от 1 года до 3 лет. Трое из этих водителей лишились прав на срок от 1,5 до 2 лет. Ещё одного осуждённого обязали выплатить расходы на лечение, размер которых составил почти 41,2 млн сумов.

Один из шести водителей не имел водительских прав вовсе. Пострадавший в этом ДТП пешеход получил телесные повреждения средней тяжести, но настоял на приговоре. Поэтому водителю назначили исправительные работы.

За наезд на пешеходов, повлёкший их смерть, ни один водитель не лишился свободы. Статья за такое нарушение подразумевает, что подсудимого лишают свободы сроком до 7 лет. Однако у всех водителей были смягчающие обстоятельства. Это:

признание вины и способствование раскрытию преступления;

добровольное заглаживание причинённого вреда;

характеристика подсудимого, его семейное положение, наличие детей, возраст и т. д.

В качестве смягчающих обстоятельств во всех 6 делах о смерти пешеходов применяются статьи 1−3 постановления пленума Верховного суда о практике назначения уголовного наказания. В них говорится, что суды должны выносить решения, соблюдая принципы гуманности, законности, неотвратимости наказания.

Однако неотвратимость наказания не означает, что наказание обязательно применять во всех случаях. Это значит, что суды должны обсуждать освобождение от ответственности или наказание подсудимых, впервые совершивших преступления, которые не представляют большую общественную опасность или менее тяжкие преступления.

Характер общественной опасности при этом зависит от категории преступления и описан в статье 15 Уголовного кодекса, говорится в постановлении пленума Верховного суда. Поскольку водители сбивали пешеходов насмерть по неосторожности, преступление считалось менее тяжким. Поэтому суды применяли статью 72 Уголовного кодекса и приговаривали подсудимых к условному сроку, назначая испытательный срок до 3 лет.

Таким образом, все шесть водителей, сбивших пешеходов, которые впоследствии скончались, лишились прав сроком на 1−3 года. Трое получили от 2 до 3 лет исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в государственный доход. Один водитель получил ограничение свободы, другой — 1 год условно и ещё один подсудимый получил 3 испытательных года.

Примирение сторон

Все 23 подсудимых, пришедшие к примирению с пострадавшими, были освобождены от уголовной ответственности. Это предусмотрено статьёй 66−1 Уголовного кодекса «Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением».

Подсудимые выполнили пункты «а» и «б» статьи 55 УК — «Обстоятельствами, смягчающими наказание, признаются: а) явка с повинной, чистосердечное раскаяние или активное способствование раскрытию преступления; б) добровольное заглаживание причинённого вреда».

Кроме того, смягчающим обстоятельством является то, что у потерпевших нет никаких претензий к подсудимому. Среди других смягчающих обстоятельств — наличие семьи и детей (19 из 36 подсудимых), возраст до 30 лет (9 из 36 подсудимых).

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением снимает с подсудимого все обвинения, то есть никакого наказания не последует.

Однако если подсудимый раскаялся и сожалеет о содеянном, но добровольно не возместил пострадавшему расходы на лечение и другие потребности, к нему применяются наказания, установленные по статье обвинения Уголовного кодекса. Раскаяния и возмещения расходов также не освобождают от уголовной ответственности, если пострадавший имеет претензии и просит суд принять меры.