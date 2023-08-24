СБДД ДОБ МВД Узбекистана опубликовала заявление по ситуации со штрафами, выписываемыми водителям в Ташкенте за вынужденное нарушение ПДД (пересечение сплошной линии) из-за припаркованных перед перекрёстками автомобилей. «Газета.uz» писала об этом подробно.

В заявлении говорится, что СБДД изучает фотографии, видеоматериалы и сообщения в интернете и что для дачи «объективной оценки» этим сообщениям, а также пересмотра организации дорожной инфраструктуры и технических средств создана рабочая группа. В неё вошли представители СБДД, Министерства транспорта и хокимията Ташкента.

В службе напомнили, что право предпринимателям устанавливать технические средства фиксации нарушений ПДД было дано с 1 марта 2021 года согласно постановлению президента от 7 декабря 2020 года.

Эти средства вводятся в эксплуатацию после получения технического заключения ответственных организаций и ведомств и проведения тестовых испытаний.

«Тем не менее, — говорится в заявлении, — рабочая группа повторно изучает. как организовано дорожное движение на перекрёстках (правильность установки дорожных знаков и указателей, наличие дорожной разметки и другое), а также состояние технических средств на перекрёстках».

По итогам изучения СБДД обещает опубликовать дополнительные сведения.

«Газета.uz» писала, что проблему можно решить установкой знаков, столбиков, запрещающей разметки, а также реорганизацией парковочных мест, которые расположены слишком близко к перекрёстку.

Сколько водителей оказалось невольными нарушителями, будут ли отменены выписанные штрафы и вернут ли водителям, уже их оплатившим, деньги, неизвестно.

Ранее глава Общенационального движения «Юксалиш» Бобур Бекмуродов призвал провести проверку всех протоколов о нарушениях ПДД, выписанных за последние недели с камер, установленных предпринимателями, а также отменить необоснованно оформленные штрафы.