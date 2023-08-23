Водители Ташкента недовольны штрафами, выписываемыми по записям с камер на перекрёстках, за «нарушение» Правил дорожного движения, которые совершаются вынужденно — из-за припаркованных перед перекрёстками автомобилей.

О нескольких случаях сообщил автор блога Kurbanoff.net. Об этом же пишет сайт «Автострада», называя ситуации на перекрёстках не иначе как «ловушками».

Одно из таких мест — перекрёсток улиц Узбекистон овози и Шастри (Садыка Азимова) на массиве Ц1, где совершается большое количество таких «нарушений».

При повороте направо с Узбекистон овози на Садыка Азимова почти всегда водители (часто — курьеры) паркуют машины очень близко к перекрёстку, из-за чего поворачивающим приходится пересекать сплошную линию, чтобы занять первую полосу.

Такая же ситуация на повороте направо с Шастри на Узбекистон овози. Здесь неправильно организована парковка — стоящие автомобили выпирают задом, мешая заехать на полосу, не нарушая правила.





Сотрудники СБДД, регулярно дежурящие поодаль, не обращают внимания на проблему, хотя они не могут не знать о ней. Ничего не предпринимает и хокимият района. Между тем, проблему можно решить реорганизацией парковочных мест, установкой знаков, столбиков, запрещающей разметки.

Сама улица Узбекистон овози давно превратилась в огромную стихийную парковку, где при невмешательстве государственных органов годами «рулят» нелегальные парковщики.

Массовые (реальные) нарушения ПДД происходят на соседних перекрёстках (у Экопарка и возле кафе «Бибигон»), но сотрудники СБДД предпочитают стоять только на Садыка Азимова неподалёку от обсуждаемого перекрёстка.

Пользователи социальных сетей предполагают, что помехи перед перекрёстками могут создаваться сознательно, чтобы на водителей оформлялось больше штрафов. Подтвердить это на данный момент нет возможности.

«Я против вот таких „ловушек“ от „бизнесменов“. Цель — предупредить нарушения, а не создавать возможности для них», — написал автор блога Kurbanoff.net.

«Газета.uz» направила запросы на получение комментариев в пресс-службы СБДД МВД Узбекистана и хокимията Мирзо-Улугбекского района.

В пресс-службе СБДД ответили, что по этому вопросу готовится подробный ответ.

В хокимияте района отметили, что начали расследование ситуации совместно с УБДД ГУВД Ташкента.

Будут ли отменены выписанные штрафы и вернут ли водителям, уже их оплатившим, деньги, пока неизвестно.