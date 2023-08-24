Руководитель Общенационального движения «Юксалиш» Бобур Бекмуродов призвал СБДД МВД Узбекистана к принятию срочных мер по ситуации с камерами фиксации нарушений ПДД, установленными предпринимателями на перекрёстках.

«Газета.uz» писала, что в Ташкенте водители вынуждены нарушать правила, а именно пересекать сплошную линию на перекрёстках из-за неправильно припаркованных автомобилей. Пользователи социальных сетей предполагают, что это делается намеренно.

По мнению Бобура Бекмуродова, все протоколы о нарушениях, выписанные такими предпринимателями за последние недели, должны быть проверены, а ситуации должна быть дана правовая оценка.

По итогам проверки все штрафы, выписанные в условиях, когда водители вынужденно совершали нарушение, должны быть отменены, выплаченные штрафы должны быть возвращены за счёт предпринимателей.

Должна быть введена практика регулярных проверок в порядке контроля протоколов, составляемых с использованием камер предпринимателей.

Кроме того, необходимо создать возможность подачи жалоб на необоснованно выписанные штрафы водителями через интернет, без излишней волокиты, считает глава «Юксалиш».

Он также предложил сделать обязательной установку рядом со знаками «Радар» знаков ограничения скорости.

«Мы также считаем, что общественность должна регулярно получать информацию о деятельности в этой сфере», — отметил Бобур Бекмуродов.

СБДД МВД и хокимият Мирзо-Улугбекского района, где находится один из проблемных перекрёстков, накануне заявили, что изучают ситуацию и предоставят подробную информацию.