Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22−23 августа посетит Азербайджан с государственным визитом по приглашению президента этой страны Ильхама Алиева, сообщила пресс-служба главы государства.

Программой пребывания предусматривается проведение переговоров на высшем уровне и других мероприятий с участием лидеров двух стран.

В повестку дня включены вопросы дальнейшего углубления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и расширения практического сотрудничества по приоритетным направления.

Напомним, государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан состоялся в июне 2022 года. Он открыл в Ташкенте улицу и сквер в честь национального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В ходе визита были подписаны Декларация об углублении стратегического партнёрства и наращивании всестороннего сотрудничества между странами и ещё 18 документов.