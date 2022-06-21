Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 июня прибыл в Узбекистан с государственным визитом, сообщила пресс-служба главы государства Шавката Мирзиёева.

В международном аэропорту Ташкента его встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Основные мероприятия визита состоятся сегодня. В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены вопросы укрепления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и углубления многопланового сотрудничества.





По итогам саммита предусматривается подписание двусторонних документов в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, науки и инноваций, туризма и других.

Завтра лидер Азербайджана ознакомится с историческими памятниками Хивы.





Государственный визит президента Азербайджана начался с торжественной церемонии открытия улицы и сквера в честь общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева (видео), в ней приняли участие президенты двух стран.

Выступив перед собравшимися, президент Шавкат Мирзиёев выразил свое почтение общенациональному лидеру Азербайджана и всему азербайджанскому народу.





«Есть глубокий смысл в том, что государственный визит президента Ильхама Алиева в Узбекистан начался с торжественной церемонии открытия улицы, названной в честь общенационального лидера азербайджанского народа, большого друга узбекского народа Гейдара Алиева, — сказал глава государства. — Он вошёл в историю как выдающийся политический и государственный деятель XX века, архитектор независимого Азербайджана. Благодаря твердой решимости, сильной политической воле и исключительным лидерским качествам Гейдара Алиева молодое суверенное государство достойно преодолело все трудности и испытания».

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев, отметив, что это первый его зарубежный визит после пандемии, и выразил признательность главе государства и народу Узбекистана за постоянное внимание и заботу к сохранению доброй памяти Гейдара Алиева.





«Я очень благодарен моему дорогому брату Шавкату Миромоновичу за инициативу создания такого прекрасного уголка в центре Ташкенте, посвященного памяти Гейдара Алиева, моего отца. Мы видим в этом истинно братское отношение наших узбекских братьев к нашему великому лидеру, нашей общей истории. Это также уважение ко всему азербайджанскому народу», — отметил лидер Азербайджана.

В Узбекистане проживают около 40 тысяч азербайджанцев. В 2003 году создана Ассоциация азербайджанских культурных центров. В 2010 году открыто новое здание Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана.

Президент Азербайджана в сопровождении главы Узбекистана посетил парк «Янги Узбекистон» и возложил цветы к монументу Независимости.