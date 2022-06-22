Президенты Узбекистана и Азербайджана Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев во вторник по итогам переговоров подписали Декларацию об углублении стратегического партнёрства и наращивании всестороннего сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

В присутствии глав государств были также подписаны 18 документов между правительствами, министерствами и ведомствами Узбекистана и Азербайджана. Среди них — соглашения о сотрудничестве между регионами, в области промышленности, международного автомобильного сообщения, борьбы с незаконной миграцией, карантина и защиты растений, о военном и военно-техническом сотрудничестве, а также программа сотрудничества в сфере туризма.





Ильхам Алиев находится в Узбекистане с государственным визитом. На переговорах президент Узбекистана подчеркнул, что Азербайджан является близким другом и испытанным временем надёжным стратегическим партнёром Узбекистана. Он отметил, что у стран имеется огромный потенциал сотрудничества, который надо задействовать.

Стороны достигли договорённости о создании совместного Инвестиционного фонда для выработки и продвижения перспективных проектов кооперации в двух странах.

Согласованы меры по повышению эффективности системы транспортных коммуникаций, в том числе железной дороги «Баку — Тбилиси — Карс». Для устранения препятствий на пути двусторонней торговли и транзита товаров будет создана специальная рабочая группа.

Президенты условились, что в ближайшее время столицы и крупные города двух стран установят партнёрские отношения. Шавкат Мирзиёев предложил в этом году провести в Ташкенте первый Форум регионов и выставку их промышленного потенциала.





Подводя итоги переговорам, президент Узбекистана назвал визит главы Азербайджана «историческим» и «прорывным». «Мы сегодня сформировали все условия для дальнейшего укрепления дружбы двух братских народов и углубления стратегического партнёрства наших стран», — подчеркнул он.

Ильхам Алиев согласился: «Я думаю, что это на самом деле прорывной визит. Потому что и по сути, и по форме, и по содержанию обсуждаемых тем, по решениям, к которым мы пришли, этот визит и договорённости будут основой для будущего развития наших отношений».