Аскар Шарифжанович Исаков назначен временно исполняющим обязанности председателя правления «Узтрансгаза», сообщила пресс-служба компании.

До этого назначение Аскар Исаков с апреля 2019 года работал заместителем начальника Инспекции по контролю за использованием электроэнергии, нефтепродуктов и газа при Министерстве энергетики Узбекистана (Узнефтегазинспекция).

«Узтрансгаз» является оператором газотранспортной системы страны и обеспечивает транспортировку природного газа на внутренний рынок, а также экспорт и транзит газа из Узбекистана.

Главой «Узтрансгаза» с августа 2021 года работал Бехзот Норматов, в январе на фоне энергокризиса он вместе с руководителями «Региональных электрических сетей» и «Узбекнефтегаза» стал исполняющим обязанности компании. Сейчас председателем «Узтрансгаза» указан Ахадхон Исокжонов.

По данным «Газеты.uz», Норматов покинул свой пост около шести месяцев назад, однако официально об его уходе не сообщалось.