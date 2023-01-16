Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на проходящем совещании 16 января также раскритиковал плохую ситуацию в остальной части республики, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Глава государства указал, что хокимы Зангиатинского, Ташкентского, Булакбашинского, Ходжаабадского, Учкурганского, Касанского, Карманинского, Камашинского, Шафирканского, Ходжейлинского, Денауского, Шараф-Рашидовского, Пастдаргомского, Ферганского, Пахтабадского, Хазараспского районов и городов Самарканд, Наманган, Фергана, Гулистан, Чирчик, «не чувствуя ответственности, не сделали никаких выводов из холодных дней месяц назад».

Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев был строго предупреждён. Хокиму Чирчика Даврону Хидоятову объявлен выговор.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что сегодня самой большой задачей руководителей всех уровней является обеспечение бесперебойной работы электрических и газовых сетей, но «чиновники соответствующих сфер не справляются с этим».

В связи с этим заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев был освобождён от должности.

Председатель правления компании «Региональные электрические сети» Улугбек Мустафоев, глава «Узтрансгаза» Бехзот Норматов и глава «Узбекнефтегаза» Мехриддин Абдуллаев также освобождены от должностей. Президент дал им испытательной срок в три месяца на должностях исполняющих обязанности руководителей этих компаний.

На совещании отмечалось, что ситуация не была бы столь сложной, если бы своевременно решались некоторые финансовые вопросы отраслевых предприятий, если бы часть их доходов инвестировалась и направлялась на обновление сети.

Глава государства подверг чиновников критике за халатность в этом вопросе.

Президент объявил «о совсем другой системе» — теперь стратегические предприятия будут переданы Агентству стратегических реформ (АСР).

Как мы сообщали ранее, хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, замминистра энергетики Шерзод Ходжаев и глава «Тепловых электростанций» Фарход Абдурахманов освобождены от должностей. И. о. хокима стал Бахтиёр Рахмонов.

Президент заявил, что сложившаяся ситуация наглядно показала, как до сегодняшнего дня работали руководители отраслей и регионов. Он подверг критике отсутствие генплана столицы, точного расчёта нагрузки на существующую инфраструктуру при строительстве и другое.