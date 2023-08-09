Агентство по управлению государственными активами опубликовало анализ финансовой отчётности предприятий Узбекистана с государственной долей за 2022 год.

По сравнению с 2021 году число компаний с госучастием увеличилось на 196 — с 2144 до 2340. В их числе — 224 акционерных обществ (было 231), 1219 обществ с ограниченной ответственностью (871) и 897 государственных унитарных предприятий (1042). Рост числа госпредприятий объясняется тем, что на основе решений президента и правительства 444 предприятий были переведены государству для приватизации.

По данным АУГА, из указанных компаний 12% не осуществляют деятельность, а 3% — в процессе ликвидации. В 2072 предприятия доля и акции государства превышают 50%, в 138 — от 25% до 50%, в 130 — менее 25%.

В ряде предприятиях функции учредителя и акционера от государства выполняют 82 министерства и ведомства. В частности, Госактив представляет государства в 416 компаниях, Комитета по автомобильным дорогам — 267, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства — 62, Министерство сельского хозяйства — 105, Министерство экономики и финансов — 34, Министерство здравоохранения — 47, местные органы власти — 834.

Налоги и дивиденды от госпредприятий составили 39,4% от всех доходов государственного бюджета. Доля госкомпаний в показателе обеспечения занятости населения составляет 17,4%.

Общий объём активов госпредприятий снизился по сравнению с прошлым годом на 80,8 трлн сумов (почти на $7 млрд, или 7%) — до 1,06 квинтиллиона сумов ($91,4 млрд). На 56 крупных госпредприятий (980,3 трлн сумов) приходится 85,5% доли активов, включая 12 банков (457,9 трлн сумов) и 2 страховых компаний (2,05 трлн сумов), а также Навоийского горно-металлургического комбината (120,57 трлн сумов), «Узбекнефтегаза» (76,5 трлн сумов), Алмалыкский ГМК (38,2 трлн сумов), АО «Тепловые электрические станции» (29,67 трлн сумов) и другие.

Согласно результатам анализа финансовой отчётности за 2022 год, у 1206 госпредприятий чистая прибыль составила 41,05 трлн сумов (+26,4%), а 439 компаний завершили предыдущий год с убытками на 13,17 трлн сумов (+43,9%), 210 — не получали прибыль или убытки.

АУГА сформировала список 30 наиболее прибыльных и 20 наиболее убыточных предприятий.

Компанией с наибольшей чистой прибылью остаётся Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК). Следом традиционно идёт Алмалыкский ГМК, а вот на третье место поднялся Национальный банк Узбекистана (НБУ), увеличивший свою прибыль за год почти в 2,5 раза. Ранее третье место занимал «Узбекнефтегаз», чья прибыль упала более чем в три раза.

Прирост прибыли наблюдается у «Навоийазота», «Узавтосаноата», «Узкимёсаноата», а также ряда крупных банков, которых ранее не было в списке. Выручка упала у Узбекского металлургического комбината, «Узпромстройбанка», «Ферганаазота» и других.

Из списка топ-30 крупнейших прибыльных компаний пропали Universal Mobile System (мобильный оператор UMS), «Дори-Дармон», «Узшахар курилиш инвест».

В 2022 год сменился лидер по убыткам — вместо «Узтрансгаза» первую позицию заняли «Национальные электрические сети». UzGasTrade, отвечающий за единый закуп газа в Узбекистана, стал вторым, а УНГ опустился на третье место.

Крупные убытки понесли компании «Узбекистон темир йуллари», «Региональные электрические сети», хотя ещё в 2021 году были прибыльными.

Предприятия с наибольшей прибылью:

НГМК — 15,39 трлн сумов (в 2021 году было 10,64 трлн); АГМК — 6,67 трлн сумов (5,36 трлн); Национальный банк Узбекистана — 2,41 трлн сумов (981,6 млрд); «Навоийуран» — 2,08 трлн сумов (11,46 трлн); «Навоиазот» — 1,33 трлн сумов (779,8 млрд); Узметкомбинат — 1,16 трлн сумов (1,47 трлн); «Ипотекабанк» — 1,16 трлн сумов (722,6 млрд); «Узбекнефтегаз» — 1,09 трлн сумов (3,34 трлн); «УЗБАТ» -- 988,6 млрд сумов (725,3 млрд); «Узавтосаноат» — 871 млрд сумов (136,6 млрд); «Агробанк» — 609,2 млрд сумов (192,2 млрд); «Траст банк» — 605,3 млрд сумов (448,2 млрд); «Узпромстройбанк» (SQB) — 588,9 млрд сумов (993 млрд); Банк «Ипак йули» — 470,4 млрд сумов (317,6 млрд); «Кишлок курилиш банк» — 437,5 млрд сумов (317,6 млрд); «Узкимёсаноат» — 433,9 млрд сумов (53,3 млрд); Uzbekistan Airports — 384,8 млрд сумов (10,3 млрд); Uzbekistan Airways — 294,2 млрд сумов (53,7 млрд); «Тепловые электрические станции» — 243,1 млрд сумов (360,1 млрд); «Ферганаазот» — 233,8 млрд сумов (348,8 млрд); «Алокабанк» — 228,4 млрд сумов (77,3 млрд); «Узбектелеком» — 226,9 млрд сумов (473,9 млрд сумов); «Худудгазтаъминот» — 201,9 млрд сумов (были убытки в 301,9 млрд сумов); «Товарно-сырьевая биржа» — 197,7 млрд сумов (140 млрд); «Узаэронацигация» — 136,7 млрд сумов (96,9 млрд); «Уздонмахсулот» — 134,6 млрд сумов (23,6 млрд сумов); «Центр электромагнитной совместимости» — 118,2 млрд сумов (1,9 млрд); https://cemc.uz/ru/category/o-nas Узбекско-оманская инвестиционная компания — 101,1 млрд сумов (122 млрд); Организация электронных онлайн-аукционов E-Auksion — 98,8 млрд сумов (18,8 млрд); «Узбекуголь» — 55,5 млрд сумов (20,6 млрд сумов).

Предприятия с наибольшими убытками:

«Национальные электрические сети Узбекистана» — 4,34 трлн сумов (-2,1 трлн); Uzgastrade — 3,96 трлн сумов; «Узтрансгаз» — 2,17 трлн сумов (-2,51 трлн); «Узбекстон темир йуллари» — 1,17 трлн сумов (в 2021 году была прибыль в 51,9 млрд сумов); «Ново-Ангренская ТЭС» — 237,4 млрд сумов (-303,9 млрд сумов); «Ангренская ТЭС» — 207,6 млрд сумов (-87,6 млрд сумов); «Тошшахартрансхизмат» — 155,4 млрд сумов (-127,6 млрд); Grand Road Tashkent — 92,9 млрд сумов (+0,2 млрд); ГУП «Ангрен иссиклик энергияси» — 58,4 млрд сумов (-68,3 млрд сумов); «Региональные электрические сети» — 56,7 млрд сумов (+400,3 млрд сумов); Uz-Dong Yang Kompani — 54,8 млрд сумов (-38,9 млрд); «Ташкентская ТЭЦ» — 52,4 млрд сумов (-53,5 млрд); «Олтин кон» — 37,1 млрд сумов; «Иссиклик манбаи» — 33,9 млрд сумов (+22,7 млрд); Узбекско-французское СП Nurlikum — 29,4 млрд сумов (-11,7 млрд); Футбольный клуб «Бунёдкор» -27,5 млрд сумов (-37 млрд); ФК «Пахтакор» — 25,2 млрд сумов (-30,3 млрд); Ташкентская областная ТЭЦ — 21,9 млрд сумов (-17,8 млрд); «Узагроэкспортбанк» — 18,5 млрд сумов (-16,7 млрд); «Узсувкурилиш» — 1,6 млрд сумов (+0,05 млрд сумов).

Стоит отметить, что в 2019 году Ангренская ТЭС и Ново-Ангренской ТЭС были переданы в доверительное управление казахстанской компании «Горные работы» (которая учредила в Ташкенте Central Asia Energy) на три года. В январе 2023 года правительство не стало продлевать договор о доверительном управлении Ангренской теплоэлектростанции. За три года станция понесла многомиллиардные убытки, хотя до этого она была прибыльной. При этом Ново-Ангренская ТЭС пока остаётся в доверительном управлении.