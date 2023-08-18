Ташкентский городской суд по уголовным делам 18 августа продолжил рассмотрение уголовного дела, связанное со смертью минимум 65 детей от приёма лекарств индийской фармацевтической компании Marion Biotech, включая сироп от кашля «Док-1 Макс». «Газета.uz» писала о заседании 16 августа.

В начале очередного заседания адвокаты подсудимых снова выразили недовольство деятельностью журналистов и попросили удалить их из зала суда, сообщает «Дарё». Это предложение поддержали адвокаты всех подсудимых, которые заявили, что в материалах журналистов содержатся фразы, не соответствующие чести и достоинству адвокатов и что «здесь нужно навести порядок».

Судья Муса Юсупов, отвечая на это ходатайство, заявил: «Неверную информацию публикуют те, кто не участвует в заседаниях суда и неправильно толкует информацию журналистов, участвующих в заседаниях».

«Я бы попросил обратить на это внимание и не использовать в качестве адвоката такие фразы, как моя честь, моё достоинство, поскольку вы защищаете обвиняемых и выполняете свою работу адвоката. Если обвиняемых будете защищать не вы, их будут защищать адвокаты, предоставленные государством. В суде у обвиняемого должен быть адвокат, потому что адвокат занимается оправданием, а прокурор — обвинением. Мы надеемся, что находящиеся здесь представители официальных СМИ смогут донести это до наших соотечественников, которые это не понимают», — сказал судья.

Как писала «Газета.uz», адвокаты уже просили удалить журналистов некоторых изданий из зала суда в связи с несоблюдением, по их словам, презумпции невиновности при освещении разбирательства. Судья эти ходатайства отклонил. По ходатайству защитников подсудимых суд также запретил вести прямой эфира из зала суда, который организовала «Газета.uz».

Журналисты также используют инициалы подсудимых вместо полных имён, поскольку адвокаты ходатайствовали о том, чтобы лица подсудимых не показывались в СМИ, а их имена не указывались. При этом имена подсудимых имеются на сайте Верховного суда и ранее назывались в СМИ.