Ташкентский городской суд по уголовным делам 16 августа продолжил рассмотрение дела, связанного со смертью минимум 65 детей от приёма лекарств индийской фармацевтической компании Marion Biotech, включая «Док-1 Макс».

Поскольку суд является открытым, «Газета.uz» в среду начала трансляцию судебного дела в прямой эфире в YouTube. Позже её пришлось остановить.





В первой половине дня адвокаты подсудимых М. Мадаминов и А. Хусанов обвинили журналистку издания Qalampir.uz Хулкар Муртазаеву в несоблюдении презумпции невиновности при освещении судебного разбирательства и подали ходатайство с просьбой удалить её из зала суда.

Другой защитник И. Рахматов также обвинил издание Kun.uz в несоблюдении презумпции невиновности, но не подал ходатайство об исключении журналистов сайта из процесса.

Судья Муса Юсупов отклонил ходатайства и попросил представителей СМИ освещать ход судебного заседания на основании презумпции невиновности, объективно и беспристрастно.

После того, как в суде были заслушаны мнения сторон и рассмотрены все ходатайства, слово было предоставлено прокурору для оглашения обвинительного заключения.

Адвокаты наблюдают за прямым эфиром перед тем, как выступить с требованием запретить трансляцию.

После перерыва на обед суд возобновил работу с 14:30. Чуть позже, в 16:00 защитники подсудимых выступили против ведения «Газетой.uz» прямого эфира из зала суда и попросили судью вынести запрет на трансляцию, чтобы не показывать лица подсудимых и адвокатов.

Судья удовлетворил эту просьбу и предупредил корреспондента редакции, чтобы он не вёл прямую трансляцию.

Следующее заседание состоится 18 августа.

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